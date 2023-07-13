"Вы никому не нужны": в Литве ответили на угрозы Лаврова из-за передачи Украине F-16

Бывший глава МИД объяснил Лаврову, что его стране никак не может угрожать F-16, поскольку она никому не нужна.

Эксминистр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс ответил на угрозы главы МИД РФ Сергея Лаврова, что передача F-16 Украине может якобы чем-то угрожать России. Он заявил, что с Москвой уже давно никто не хочет иметь ничего общего, просто хотят, чтобы она отстала от своих соседей и прекратила оккупировать их земли.

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Об этом он написал у себя в Twitter.

"Лавров снова угрожает, что война не закончится, пока Запад не прекратит попыток победить Россию. Нам надоело объяснять, что Россия никому не нужна, никто не хочет иметь с ней ничего общего, к ней даже противно прикасаться. Единственное требование – прекратить аннексию и оккупацию соседей", — отметил эксминистр.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что передачи Украине самолетов F-16 в Москве будут рассматривать как угрозу в ядерной сфере. В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что России следует бояться не ядерной угрозы, а украинского солдата. Он добавил, что Украина получит истребители по графику.

Напомним, ранее сообщалось, что госпожа министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен отметила, что обучение украинских пилотов на самолетах F-16 может длиться 6-8 месяцев.

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