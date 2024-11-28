"Вы окажетесь на скамье подсудимых, а корейцы будут свободны": Кислица резко ответил представителю КНДР

Постпред Украины ответил на слова представителя КНДР о том, что "Мероприятие развязывает войны".

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что руководство КНДР рано или поздно окажется на скамье подсудимый, а северокорейский народ будет свободен.

Таким образом, он ответил постпреду Северной Кореи Ким Сону, который обвинил страны Запада в "развязывании войн в Украине и на Ближнем Востоке", передает Укринформ.

"Не собираюсь комментировать выдумки Северной Кореи, отредактированные российским представительством", – сказал Кислица.

Он также напомнил, что Ким Сон представляет преступный режим, помогающий вести войну против Украины.

"Рано или поздно вы и ваше руководство окажетесь на скамье подсудимых, и рано или поздно ваш народ будет свободен, после чего будет наслаждаться демократией и свободой", – заявил Кислица.

Напомним, ранее сообщалось, что эксперт назвал три причины, почему Южная Корея не спешит оказывать Украине военную помощь.

Кроме того, мы ранее информировали, что военный эксперт заявил о неэффективности солдат КНДР в войне.

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