"Вы окажетесь на скамье подсудимых, а корейцы будут свободны": Кислица резко ответил представителю КНДР

Постпред Украины ответил на слова представителя КНДР о том, что "Мероприятие развязывает войны".
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что руководство КНДР рано или поздно окажется на скамье подсудимый, а северокорейский народ будет свободен.
Таким образом, он ответил постпреду Северной Кореи Ким Сону, который обвинил страны Запада в "развязывании войн в Украине и на Ближнем Востоке", передает Укринформ.
"Не собираюсь комментировать выдумки Северной Кореи, отредактированные российским представительством", – сказал Кислица.
Он также напомнил, что Ким Сон представляет преступный режим, помогающий вести войну против Украины.
"Рано или поздно вы и ваше руководство окажетесь на скамье подсудимых, и рано или поздно ваш народ будет свободен, после чего будет наслаждаться демократией и свободой", – заявил Кислица.
Напомним, ранее сообщалось, что эксперт назвал три причины, почему Южная Корея не спешит оказывать Украине военную помощь.
Кроме того, мы ранее информировали, что военный эксперт заявил о неэффективности солдат КНДР в войне.
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