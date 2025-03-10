"Вы откуда?": Трамп возмутился из-за вопроса журналиста о пренебрежении Путина к нему

Глава Штатов не считает, что диктатор его презирает.

Президента США Дональда Трампа спросили, считает ли он, что Путин презирает его, атакуя Украину. Это вызвало у американского лидера почти негодование. Политик упрекнул журналиста в том, что тот якобы подорвал доверие к своему изданию.

Своими мыслями американский лидер поделился с журналистами на борту самолета Air Force One.

Диалог журналиста с Трампом

– Считаете ли вы, что Путин проявляет пренебрежение к вам, атакуя Украину?

– Кто, Путин? Он унижает меня? Вы откуда?

– Я из Washington Post

– Вы серьезно подорвали к себе доверие, как к СМИ.

Напомним, Украина может пойти на частичное прекращение огня с Россией, чтобы возобновить обмен разведывательными данными и военную помощь. Речь идет об отказе от ударов с помощью беспилотников и дальнобойных ракет, а также прекращении боевых действий в Черном море.

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