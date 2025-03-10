"Вы откуда?": Трамп возмутился из-за вопроса журналиста о пренебрежении Путина к нему

Глава Штатов не считает, что диктатор его презирает.
Президента США Дональда Трампа спросили, считает ли он, что Путин презирает его, атакуя Украину. Это вызвало у американского лидера почти негодование. Политик упрекнул журналиста в том, что тот якобы подорвал доверие к своему изданию.
Своими мыслями американский лидер поделился с журналистами на борту самолета Air Force One.
Диалог журналиста с Трампом
– Считаете ли вы, что Путин проявляет пренебрежение к вам, атакуя Украину?
– Кто, Путин? Он унижает меня? Вы откуда?
– Я из Washington Post
– Вы серьезно подорвали к себе доверие, как к СМИ.
Напомним, Украина может пойти на частичное прекращение огня с Россией, чтобы возобновить обмен разведывательными данными и военную помощь. Речь идет об отказе от ударов с помощью беспилотников и дальнобойных ракет, а также прекращении боевых действий в Черном море.
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