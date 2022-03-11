"Вы решили провести "дехимизацию" Украины?", - Зеленский о возможном применении Россией химического оружия

"Никакого химического или любого другого оружия массового поражения на моей земле никто не разрабатывает", - заявил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном обращении ответил на обвинения России в якобы том, что Украины разрабатывает бактериологическое оружие и подготовке химической атаки.

"Российские пропагандисты сегодня заметно оживились. И очень старались.

Наверное, для того чтобы прикрыть преступления своей армии в Украине. Преступления против Мариуполя. Против Донбасса. Против Харькова. Против десятков других городов. Прикрыть новыми обвинениями. Новыми-старыми фейками.

Они обвиняют нас... Снова нас! Что мы якобы разрабатываем биологическое оружие. Якобы готовим химическую атаку.

Меня это очень беспокоит, потому что не единожды мы убеждались: хочешь узнать о планах России – посмотри, в чём Россия обвиняет других.

Послушайте, разгонка таких обвинений в российских СМИ сама по себе показывает, что это они на такое способны. Российские же военные, российские же спецслужбы. Показывает, что они этого хотят.

Они уже делали такие вещи в других странах. Точно так же! Сами анонсировали, сами организовывали, сами жаловались. Исами будут делать ещё.

Снова и снова. Если их не остановить.

Как Молдову они разорвали с Приднестровьем. Как Грузию разорвали с Абхазией. Как Украину разорвали с Донбассом и нашим Крымом.

А обвиняют нас! Тех, кто стал жертвой. Тех, кто вынужден защищаться. Бороться уже просто за своё право жить.

Сами приходят к нам на танках и с ракетами. Забирают чужое. Наше. Захватывают.

Даже стыдятся показать своих офицеров! Прячут своих генералов. Скрывают от своего же народа, что отправляют срочников на эту войну, лишь бы только силы вторжения сделать побольше.

А мы виноваты! Нас всё обвиняют в нападках на якобы миролюбивую Россию.

И что теперь? Что это за обвинения в подготовке химических атак? Вы решили провести «дехимизацию» Украины? Чем? Аммиаком? Фосфором? Что ещё вы нам приготовили? Куда ударите химическим оружием?

По роддому в Мариуполе? По церкви в Харькове? По детской больнице «Охмадит»? Или по лабораториям, большинство из которых остались ещё с советских времён и занимаются обычной наукой. Обычной! А не военными технологиями.

Мы – адекватные люди. Я – Президент адекватной страны, адекватного народа. И отец двух детей. И никакого химического или любого другого оружия массового поражения на моей земле никто не разрабатывает. И весь мир это знает. Вы это знаете. И если вы сделаете что-то подобное против нас, вы получите жесточайший санкционный ответ", - говорится в заявлении.