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"Вы воюете не против "бандеровцев", а против народа": известные россияне обратились с призывом к военным

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"Вы воюете не против "бандеровцев", а против народа": известные россияне обратились с призывом к военным

Михаил Ходорковский

Путин ведет войну не ради России. Он ведет ее ради Путина, говорится в обращении.

Российские деятели - члены "Антивоенного комитета" обратились с призывом к тем военным РФ, которые сейчас воюют в Украине, и к военным, которые служат в стратегических ядерных частях, приведенных Путиным в режим особого боевого дежурства, с призывом "прекратить братоубийственную войну и не допустить войны мировой и ядерной".

Соответствующее обращение опубликовал российский общественный деятель Михаил Ходорковский во вторник, 1 марта.

"Возможно, в России еще не все поняли, что происходит. Но вы – те, кто воюет в Украине, – видите это своими глазами. Вы видите, что напали на чужую страну. Вы видите, что вас заставляют убивать и россиян, и украинцев во славу сидящего в бункере человека. Мы не исключаем, что завтра вам прикажут использовать тактическое ядерное оружие по украинским городам. Остановитесь. Не выполняйте преступный приказ", – говорится в обращении.

"Путин ведет войну не ради России. Он ведет ее ради Путина. Ради его дворцов. Ради его пораженного самолюбия. Ради его абсолютной власти. Ради его представлений о реальности, которые от этой реальности очень далеки", – отмечается в сообщении.

Авторы отметили, что российские военные видят своими глазами, что все, что говорила им путинская пропаганда – это ужасная ложь.

"Вы видите, что вы воюете не против "нацистов" и "бандеровцев", а против народа. Для Украины это – Отечественная война. С вами борются не только те, кто говорит на украинском языке, но и те, кто говорит на русском. С вами борются россияне, живущие в Украине", – констатировали подписанты обращения.

Авторы обращения также заявили, что Путин уже проиграл войну. Все пошло не по его плану. Ведь украинский народ един, как никогда, и мир един в своей поддержке Украины и абсолютном осуждении Путина. В настоящее время он начинает ковровые обстрелы украинских городов. Еще немного – и он пустит в действие ядерное оружие.

"Если не остановить эту войну, слово "русский" будет покрыт позором, а необратимая ненависть между украинцами и россиянами будет продолжаться не одно поколение. После "Градов" начнется взаимное озверение. Те, кто не боится, выходите на улицы. Те, кто боится — сопротивляйтесь словом. Если не остановить Путина, погибнет не только Украина, но и Россия", – говорится в призыве.

"Не выполняйте преступные приказы. Не убивайте украинцев. Не уничтожайте будущее России. Не уничтожайте планету Земля", – резюмировали авторы сообщения.

Участники комитета:

  • Михаил Ходорковский, общественный деятель
  • Гарри Каспаров, политик, 13-й чемпион мира по шахматам
  • Сергей Алексашенко, экономист
  • Сергей Гуриев, экономист
  • Юрий Пивоваров, историк, академик РАН
  • Евгений Киселев, журналист
  • Владимир Кара-Мурза, политик, историк
  • Дмитрий Гудков, политик
  • Борис Зимин, предприниматель
  • Евгений Чичваркин, предприниматель
  • Виктор Шендерович, писатель
  • Юлия Латынина, писатель, журналист

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

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