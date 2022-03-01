"Вы воюете не против "бандеровцев", а против народа": известные россияне обратились с призывом к военным

"Вы воюете не против "бандеровцев", а против народа": известные россияне обратились с призывом к военным

Путин ведет войну не ради России. Он ведет ее ради Путина, говорится в обращении.

Российские деятели - члены "Антивоенного комитета" обратились с призывом к тем военным РФ, которые сейчас воюют в Украине, и к военным, которые служат в стратегических ядерных частях, приведенных Путиным в режим особого боевого дежурства, с призывом "прекратить братоубийственную войну и не допустить войны мировой и ядерной".

Соответствующее обращение опубликовал российский общественный деятель Михаил Ходорковский во вторник, 1 марта.

"Возможно, в России еще не все поняли, что происходит. Но вы – те, кто воюет в Украине, – видите это своими глазами. Вы видите, что напали на чужую страну. Вы видите, что вас заставляют убивать и россиян, и украинцев во славу сидящего в бункере человека. Мы не исключаем, что завтра вам прикажут использовать тактическое ядерное оружие по украинским городам. Остановитесь. Не выполняйте преступный приказ", – говорится в обращении.

"Путин ведет войну не ради России. Он ведет ее ради Путина. Ради его дворцов. Ради его пораженного самолюбия. Ради его абсолютной власти. Ради его представлений о реальности, которые от этой реальности очень далеки", – отмечается в сообщении.

Авторы отметили, что российские военные видят своими глазами, что все, что говорила им путинская пропаганда – это ужасная ложь.

"Вы видите, что вы воюете не против "нацистов" и "бандеровцев", а против народа. Для Украины это – Отечественная война. С вами борются не только те, кто говорит на украинском языке, но и те, кто говорит на русском. С вами борются россияне, живущие в Украине", – констатировали подписанты обращения.

Авторы обращения также заявили, что Путин уже проиграл войну. Все пошло не по его плану. Ведь украинский народ един, как никогда, и мир един в своей поддержке Украины и абсолютном осуждении Путина. В настоящее время он начинает ковровые обстрелы украинских городов. Еще немного – и он пустит в действие ядерное оружие.

"Если не остановить эту войну, слово "русский" будет покрыт позором, а необратимая ненависть между украинцами и россиянами будет продолжаться не одно поколение. После "Градов" начнется взаимное озверение. Те, кто не боится, выходите на улицы. Те, кто боится — сопротивляйтесь словом. Если не остановить Путина, погибнет не только Украина, но и Россия", – говорится в призыве.

"Не выполняйте преступные приказы. Не убивайте украинцев. Не уничтожайте будущее России. Не уничтожайте планету Земля", – резюмировали авторы сообщения.

Участники комитета: