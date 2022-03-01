"Вы воюете не против "бандеровцев", а против народа": известные россияне обратились с призывом к военным

Путин ведет войну не ради России. Он ведет ее ради Путина, говорится в обращении.
Российские деятели - члены "Антивоенного комитета" обратились с призывом к тем военным РФ, которые сейчас воюют в Украине, и к военным, которые служат в стратегических ядерных частях, приведенных Путиным в режим особого боевого дежурства, с призывом "прекратить братоубийственную войну и не допустить войны мировой и ядерной".
Соответствующее обращение опубликовал российский общественный деятель Михаил Ходорковский во вторник, 1 марта.
"Возможно, в России еще не все поняли, что происходит. Но вы – те, кто воюет в Украине, – видите это своими глазами. Вы видите, что напали на чужую страну. Вы видите, что вас заставляют убивать и россиян, и украинцев во славу сидящего в бункере человека. Мы не исключаем, что завтра вам прикажут использовать тактическое ядерное оружие по украинским городам. Остановитесь. Не выполняйте преступный приказ", – говорится в обращении.
"Путин ведет войну не ради России. Он ведет ее ради Путина. Ради его дворцов. Ради его пораженного самолюбия. Ради его абсолютной власти. Ради его представлений о реальности, которые от этой реальности очень далеки", – отмечается в сообщении.
Авторы отметили, что российские военные видят своими глазами, что все, что говорила им путинская пропаганда – это ужасная ложь.
"Вы видите, что вы воюете не против "нацистов" и "бандеровцев", а против народа. Для Украины это – Отечественная война. С вами борются не только те, кто говорит на украинском языке, но и те, кто говорит на русском. С вами борются россияне, живущие в Украине", – констатировали подписанты обращения.
Авторы обращения также заявили, что Путин уже проиграл войну. Все пошло не по его плану. Ведь украинский народ един, как никогда, и мир един в своей поддержке Украины и абсолютном осуждении Путина. В настоящее время он начинает ковровые обстрелы украинских городов. Еще немного – и он пустит в действие ядерное оружие.
"Если не остановить эту войну, слово "русский" будет покрыт позором, а необратимая ненависть между украинцами и россиянами будет продолжаться не одно поколение. После "Градов" начнется взаимное озверение. Те, кто не боится, выходите на улицы. Те, кто боится — сопротивляйтесь словом. Если не остановить Путина, погибнет не только Украина, но и Россия", – говорится в призыве.
"Не выполняйте преступные приказы. Не убивайте украинцев. Не уничтожайте будущее России. Не уничтожайте планету Земля", – резюмировали авторы сообщения.
Участники комитета:
- Михаил Ходорковский, общественный деятель
- Гарри Каспаров, политик, 13-й чемпион мира по шахматам
- Сергей Алексашенко, экономист
- Сергей Гуриев, экономист
- Юрий Пивоваров, историк, академик РАН
- Евгений Киселев, журналист
- Владимир Кара-Мурза, политик, историк
- Дмитрий Гудков, политик
- Борис Зимин, предприниматель
- Евгений Чичваркин, предприниматель
- Виктор Шендерович, писатель
- Юлия Латынина, писатель, журналист
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
- Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
- вертолетов – 29 ед;
- танков – 198;
- ББМ – 846;
- артиллерийских систем – 77;
- средства ПВО – 7;
- РСЗО – 24;
- цистерн из ГСМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
- катера – 2 единицы;
- автомобильной техники – 305.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
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