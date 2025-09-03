"Вы увидите, что произойдет": Трамп пригрозил Путину

Президент США Дональд Трамп выступает во время встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Овальном кабинете Белого дома, среда, 3 сентября 2025 года. / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп возразил, что он только возмущается действиями Путина и ничего не делает, чтобы его остановить.

Об этом Трамп сказал в Овальном кабинете вместе с президентом Польши Каролем Навроцким.

«У меня нет ни одного сообщения для президента Путина, он знает мою позицию. Он примет решение так или иначе. Каким бы ни было его решение, мы будем либо удовлетворены им, либо недовольны. А если мы недовольны, вы увидите, что произойдет», — сказал Трамп.

Также президент США набросился на польского журналиста за неловкий вопрос. Журналист отметил, что Трамп часто выражал недовольство Путиным, но не было никаких действий.

«Откуда вы знаете, что не было никаких действий? Откуда вы знаете, что не было действий? Санкции против Индии, второго после Китая покупателя (российских энергоносителей — Ред.), это не действие? Это обошлось России в сотни миллиардов. Вы это называете бездействием? Я еще не начал второй или третий этап. Говоря о бездействии, вам следует сменить работу», — сказал глава Белого дома.

Ранее президент США Дональд Трамп якобы предложил привлечь китайских военных для участия в миротворческой миссии в Украине.