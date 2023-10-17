"Вы все равно умрете, зачем вам баллотироваться": военная "разнесла" идею выборов во время войны

Военнослужащая Леся Ганжа назвала разговоры о выборах во время войны "плевком в лицо бойцам на фронте".

Украинская журналистка и военнослужащая, оператор FPV-дронов Леся Ганжа рассказала, как относится к идее провести выборы в Украину во время войны.

Своим мнением она поделилась в Facebook.

"Плевать в лицо тем, кто на фронте"

По мнению Леси Ганжи, говорить сейчас о выборах – это плевать в лицо тем, кто на фронте.

"Ведь именно они будут изъяты из избирательного процесса без возможности полноценно выдвигаться, проводить избирательную кампанию и даже проголосовать. Все эти басни об организации голосования онлайн – это читки для приезжих и поле для будущих манипуляций при подсчете", – говорит военнослужащая.

Она уточнила, что подразумевает избирательное право бойцов, находящихся на фронте, а не всех военных.

"Те, кто находятся в Киевском котле или на героическом Тернопольском направлении, конечно, смогут реализовывать свои избирательные права. Те, кто в окопе или танке на линии столкновения – нет. Ибо они не смогут сказать врагу подождать, пока они встретятся с избирателями или примут участие в дебатах", – отмечает журналистка.

У Леси Ганжи создалось впечатление, что уйдя в армию, воины потеряли свои гражданские права.

"Пока мы воюем с оккупантами, тыловые политики решили с трудом исключить нас из политической жизни. Решение проводить выборы во время войны я понимаю как конкрентный месседж воинам: вы все равно умрете, так х**и (зачем. – Ред.) вам баллотироваться", – отмечает она.

Кому выгодны выборы во время войны

"Я не очень вижу политическую партию, которой выгодны выборы прямо сейчас: власть и так у власти и останется у власти, оппозиция и так в оппозиции и останется в оппозиции", – рассуждает Ганжа.

По ее мнению, выборы могут быть выгодны только политтехнологам, "которые уже несколько лет без корма".

"Именно они сейчас раскачивают тему с выборами, именно им, как я вижу, нужные выборы превыше всего, даже больше чем Украина", — подытожила Леся Ганжа.

Когда состоятся выборы в Украине: последние новости

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, будет ли баллотироваться на второй президентский срок.

Также он пояснил, что в Украине могут состояться выборы во время войны только в том случае, если "парламенту удастся решиться все задачи по обеспечению доступа к голосованию".

По словам главы государства, пока нет возможности обеспечить голосование для находящихся на передовой военных.

В то же время он заверил, что не держится за власть.

Глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия не исключил проведение выборов в Украине в следующем году, потому что об этом "международные партнеры посылают сигналы".

В частности, американский сенатор Линдси Грэм выразил мнение, что выборы в Украине должны состояться в следующем году, несмотря на то, закончится война или нет.