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"Выбор был между уходом и эскалацией": Байден уверен в правильности вывода американских войск из Афганистана

"Выбор был между уходом и эскалацией": Байден уверен в правильности вывода американских войск из Афганистана

Associated Press

"Это был правильный момент, чтобы уйти из Афганистана", — сказал он.

Президент США Джо Байден заявил, что уверен в правильности решения своего решения вывести американские войска из Афганистана.

Об этом он заявил во время выступления в Белом доме. 

"Это был правильный момент, чтобы уйти из Афганистана", — сказал он. Мол, с его точки зрения США выполнили свои задачи в этой стране: нанесли сокрушительный удар по террористической группировке "Аль-Каида". 

Байден добавил, что если бы США не приняли решение о выводе войск из Афганистана, то ему пришлось бы направить в эту страну дополнительные войска.

"Выбор был между уходом и эскалацией", — подчеркнул он. 

Также Байден заметил, что всегда был против того, чтобы затягивать операцию по эвакуации гражданских лиц из Кабула.

"Я против "вечной" войны. Но я также против "вечной" эвакуации", — резюмировал президент США.

  • Ранее сообщалось, что военные США перед выходом из Афганистана вывели из строя брошенную технику и противоракетную систему.
  • Также стало известно, что поспешное отступление США оставил талибам оборудования на сумму 85 млрд долларов.
  • Напомним, что Пентагон опубликовал фото, как последний американский военный садится на самолет, покинул Афганистан. Это генерал-майор Крис Донахью.

Новости мира: США окончательно вывели свои войска из Афганистана, завершив 20-летнюю военную миссию

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