"Выбор был между уходом и эскалацией": Байден уверен в правильности вывода американских войск из Афганистана

"Выбор был между уходом и эскалацией": Байден уверен в правильности вывода американских войск из Афганистана

"Это был правильный момент, чтобы уйти из Афганистана", — сказал он.

Президент США Джо Байден заявил, что уверен в правильности решения своего решения вывести американские войска из Афганистана.

Об этом он заявил во время выступления в Белом доме.

"Это был правильный момент, чтобы уйти из Афганистана", — сказал он. Мол, с его точки зрения США выполнили свои задачи в этой стране: нанесли сокрушительный удар по террористической группировке "Аль-Каида".

Байден добавил, что если бы США не приняли решение о выводе войск из Афганистана, то ему пришлось бы направить в эту страну дополнительные войска.

"Выбор был между уходом и эскалацией", — подчеркнул он.

Также Байден заметил, что всегда был против того, чтобы затягивать операцию по эвакуации гражданских лиц из Кабула.

"Я против "вечной" войны. Но я также против "вечной" эвакуации", — резюмировал президент США.

Ранее сообщалось, что военные США перед выходом из Афганистана вывели из строя брошенную технику и противоракетную систему.

брошенную технику и противоракетную систему. Также стало известно, что поспешное отступление США оставил талибам оборудования на сумму 85 млрд долларов.

Напомним, что Пентагон опубликовал фото, как последний американский военный садится на самолет, покинул Афганистан. Это генерал-майор Крис Донахью.

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