"Выбор был между уходом и эскалацией": Байден уверен в правильности вывода американских войск из Афганистана

"Это был правильный момент, чтобы уйти из Афганистана", — сказал он.
Президент США Джо Байден заявил, что уверен в правильности решения своего решения вывести американские войска из Афганистана.
Об этом он заявил во время выступления в Белом доме.
"Это был правильный момент, чтобы уйти из Афганистана", — сказал он. Мол, с его точки зрения США выполнили свои задачи в этой стране: нанесли сокрушительный удар по террористической группировке "Аль-Каида".
Байден добавил, что если бы США не приняли решение о выводе войск из Афганистана, то ему пришлось бы направить в эту страну дополнительные войска.
"Выбор был между уходом и эскалацией", — подчеркнул он.
Также Байден заметил, что всегда был против того, чтобы затягивать операцию по эвакуации гражданских лиц из Кабула.
"Я против "вечной" войны. Но я также против "вечной" эвакуации", — резюмировал президент США.
- Ранее сообщалось, что военные США перед выходом из Афганистана вывели из строя брошенную технику и противоракетную систему.
- Также стало известно, что поспешное отступление США оставил талибам оборудования на сумму 85 млрд долларов.
- Напомним, что Пентагон опубликовал фото, как последний американский военный садится на самолет, покинул Афганистан. Это генерал-майор Крис Донахью.