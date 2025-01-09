Выборов в 2025 году не будет – Казарин назвал главную причину

Журналист объяснил, почему в 2025 году в Украине нельзя будет провести выборы.

Выборы в 2025 году в Украине невозможны из-за активной фазы войны.

Такое мнение высказал журналист Павел Казарин, вступивший в ряды ВСУ в первые дни полномасштабного вторжения, в интервью Ukrainian Witness.

"Я думаю, что выборы до конца активной фазы невозможны. Я не уверен, что в 2025 году активная фаза прекратится", – подчеркнул журналист.

Он добавил, что в Кремле до сих пор уверены в своей победе, несмотря на те сверхусилия, которые приходится вкладывать. Именно поэтому удивительно надеяться на прекращение боевых действий.

"Это вообще очень странная история. Представьте себе, чтобы мы, Вооруженные Силы Украины, каждый день двигались на несколько сотен метров или на километр в сторону Донецка или Симферополя. Был ли бы в украинском обществе запрос на победу? Если бы мы каждый день освобождали несколько сел украинских?Если бы у нас не было запроса на победу, почему этот запрос должен существовать в Кремле Когда в Кремле считают, что, несмотря на сверхусилия, несмотря на огромную потерю людей и техники, они все равно медленно выиграют", – отмечает Казарин.

Кроме того, он отметил, что не стоит рассчитывать на Трампа, желающего сдержать Путина, пусть даже путем заморозки войны. Нет ведь никакой гарантии, что Кремль пойдет на этот шаг.

"Я просто напомню, что после того, как Владимир Путин включил в конституционный состав Российской Федерации украинские Запорожье и Херсон, то заморозка действующей линии боевого столкновения будет означать добровольный отказ Российской Федерации от двух своих областных центров – Запорожье и Херсона. Почему мы уверены, что Россия согласится на такое унижение? – рассказывает Павел Казарин.

Ранее президент Владимир Зеленский ответил, когда будут выборы и пойдет ли он на второй срок.

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