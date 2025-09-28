Выборы-202X: нардеп назвал только один путь, который их провести

Когда проведут выборы / © Associated Press

Реклама

Выборы в Украине можно провести, если президент об отмене правового режима военного положения и его поддержит парламент.

Об этом сказал нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, Федор Вениславский в интервью Radio NV.

Он напомнил, что закон запрещает проводить выборы во время военного положения. Кроме того, в Конституции есть императивная норма, что в случае истечения срока полномочий парламента во время действия правового режима военного положения, ее полномочия продолжаются до вступления полномочий Верховной Радой, избранной на первых выборах после отмены правового режима военного положения.

Реклама

«То есть без отмены правового режима военного положения с точки зрения парламентских выборов говорить о возможности их проведения оснований конституционных нет и быть не может, потому что Конституцию мы в условиях военного положения опять же изменить не можем. А даже если будет отменен правовой режим военного положения, изменение Конституции очень сложная процедура, две сессии и так далее», — говорит Вениславский.

По его мнению, даже предполагать возможность гипотетического проведения выборов без отмены правового режима военного положения не стоит.

С другой стороны, нардеп объясняет, что позиция президента Зеленского о возможности проведения выборов в случае прекращения огня должна влечь отмену правового режима военного положения.

«Сигнал для парламента, который может поступить от президента, это наверняка указ об отмене правового режима военного положения. Без этого указа, утвержденного парламентом, и для этого необходимо 226 голосов, никаких избирательных процессов начаться в принципе не может. Потому что есть целый ряд разных ограничений в разных законах — и о правовом режиме военного положения, и в избирательном кодексе, и в Конституции, не позволяющих это сделать. Поэтому давайте ожидать, какие именно сигналы подразумевал Зеленеский. Я думаю, что он имел в виду, когда будет правовая основа для того, что все эти действия совершить», — сказал Вениславский.

Реклама

Ранее Владимир Зеленский сделал новое заявление о выборах в Украине.