Выборы мэра Харькова: все подробности и кто побеждает по данным экзитполов

Выборы мэра Харькова: все подробности и кто побеждает по данным экзитполов

Харьковчане выбирали среди 10 кандидатов, большинство голосов получил Игорь Терехов.

В Харькове в воскресенье, 31 октября, прошли внеочередные выборы городского головы. Избирательные участки открылись в 8:00. Проголосовать можно было до 20.00, после чего избирательные комиссии сразу начали подсчет бюллетеней.

Для голосования на местных выборах потребовался только паспорт гражданина Украины, ковид-сертификаты или ПЦР-тесты не проверяли.

Харьковчане выбирали среди 10 кандидатов

За место главы Харькова боролись сразу 10 кандидатов:

Величков Виктор Николаевич – пенсионер из Лозовой, самовыдвиженец;

Добкин Михаил Маркович – советник общественной организации "Наш Дом Харьков", самовыдвиженец;

Маринин Дмитрий Алексеевич – аспирант Национальной академии госуправления при президенте Украины, самовыдвиженец;

Мустафаева Алина Ельмановна – директор общества "Экокар", самовыдвиженка;

Немичев Константин Витальевич – председатель харьковского отделения "Национального корпуса", самовыдвиженец;

Плетнев Владимир Васильевич – адвокат, от Партии Шария;

Ряполов Сергей Анатольевич – временно безработный, самовыдвиженец;

Скорик Александр Алексеевич – генеральный директор компании "МК Мясной", от партии "Европейская солидарность";

Терехов Игорь Александрович – секретарь горсовета, от партии "Блок Кернеса – успешный Харьков";

Ярославский Денис Игоревич – юрист ООО "Харьковский проектный институт", самовыдвиженец.

Суспільне

Данные экзит-полов: побеждает Игорь Терехов

После закрытия избирательных участков в Харькове объявлены результаты экзит-полла, проведенного совместными усилиями компаний "Нью Имидж Маркетинг Груп", "Хьюмен Ресерч" и Харьковской социологической сетью по заказу Комитета избирателей Украины.

По данным экзит-полла, на выборах мэра Харькова уверенно побеждает Игорь Терехов – за него проголосовали 53,8% харьковчан.

При Михаиле Добкине отдали голоса 24,5% избирателей.

Замыкает тройку лидеров Александр Скорик с результатом 6,7%.

Метод опроса – имитация голосования, то есть анонимное заполнение анкет респондентами. После заполнения респонденты самостоятельно клали анкету в ящик, имитирующий урну для голосования.

Количество опрошенных – 7490. Остальные кандидаты набрали менее 1% голосов избирателей.

Согласно данным центра "Социальный мониторинг", в первом туре результаты выглядят так:

Игорь Терехов – 51,9%.

Михаил Добкин – 27,6%.

Александр Скорик – 6%.

Константин Немичев – 5,1%.

Алина Мустафаева – 3%.

Владимир Плетнев – 2,5%.

Денис Ярославский – 1,4%.

В случае если один из кандидатов в мэры Харькова набирает в первом туре 50% + 1 голос, он автоматически объявляется победителем выборов. Второй тур в таком случае не проводится.

УНИАН

Что известно об Игоре Терехове

Игорь Терехов родился в Харькове 14 января 1967 года. После школы поступил в Харьковский инженерно-строительный институт, который окончил в 1990 году, получив специальность "Промышленное и гражданское строительство". Затем Терехов остался в вузе в должности стажера-исследователя, писал кандидатскую диссертацию, но не защитился.

В 2006 году получил квалификацию магистра государственного управления в Харьковском региональном институте госуправления Академии госуправления при президенте Украины.

В 2007 году Терехов получил звание заслуженного экономиста Украины и степень кандидата наук

В марте 2007 г. он стал заместителем председателя Харьковской облгосадминистрации. Тогда регионом управлял Арсен Аваков. Когда Авакова сменил Добкин, Терехов вернулся в горсовет.

С апреля 2010 года он занимал должность заместителя городского головы, а с сентября 2015-го стал первым заместителем мэра.

25 сентября "Успешный Харьков" выдвинул Терехова кандидатом в мэры Харькова.

На выборах мэра Харькова зафиксировано более 30 нарушений

На внеочередных выборах мэра Харькова было зафиксировано более 30 нарушений законодательства. Так, 31 октября в полицию обратился мужчина, который сообщил, что на избирательном участке по проспекту Людвига Свободы обнаружил в списках женщину, которая раньше проживала по его адресу, но выехала за границу.

Еще пять человек заявили о невозможности проголосовать на избирательных участках. Заявители, как говорят, предоставляют документы в мобильном приложении, но им не дают бюллетень и отказывают в предоставлении возможности проголосовать.

На избирательном участке в Основянском районе неизвестный порвал бюллетень и бросил его в урну.

Суспільне

Кроме того, во время внеочередных выборов мэра Харькова глава УИК остановила процедуру голосования на участке №631261, об этом информирует "Чесно".

Так, один из избирателей подал заявление и потребовал, чтобы ему выдали бюллетень на основании паспорта в приложении "Дія". Глава УИК решила временно прекратить работу участка, чтобы посоветоваться с коллегами.

"Глава участка сказала, чтобы закрыли дверь, пока изучат заявление и комиссия примет решение. В помещении остались члены комиссии, несколько избирателей и наблюдатели Движения "Честно". Здесь следует добавить, что на участке не было журнала для регистрации наблюдателей, где мы могли бы зарегистрироваться. В конце концов, 11 членов проголосовали, что не разрешают гражданину голосовать без паспорта и участок открыли", — говорит лидер "Чесно" Вита Думанская.

Также во время мониторинга сети Интернет полиция обнаружила информацию о том, что на избирательном участке в Немышлянском районе в кабинке для голосования находились два человека. В ходе проверки было установлено, что в кабинку вошла женщина с ребенком.

Еще одно сообщение касалось женщины, пытавшейся получить избирательный бюллетень на пенсионное удостоверение.

Информация о событиях внесена в Единый учет заявлений и сообщений территориальных отделов полиции. По этим фактам идет проверка. Все происшествия устанавливаются.

На избирательных участках прививки от COVID-19 сделали 3 тысячи харьковчан

По состоянию на 14:00 3 тысячи харьковчан сделали прививку против коронавирусной инфекции в пунктах вакцинации, работающих на избирательных участках.

Об этом 31 октября в пресс-центре "Выборы Харьковского городского головы 2021" сообщила заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

Она отметила, что на избирательных участках, расположенных в школах, работало 40 пунктов вакцинации и один пункт в резерве. В наличии у медицинских бригад были вакцины "Coronavac", "Pfizer", "AstraZeneca". Пункты работали с 9:00 до 18:00.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку