Выборы мэров и депутатов: зафиксировали низкую явку и около 130 нарушений

Выборы мэров и депутатов: зафиксировали низкую явку и около 130 нарушений

Больше всего нарушений – в Харькове.

На выборы, состоявшиеся 31 октября в Херсонской, Черкасской, Винницкой, Львовской областях и Харькове пришло менее 30% избирателей.

Об этом рассказали в ТСН. Ранок 1 ноября.

Полицейские во время голосования повсюду зафиксировали 129 нарушений. Большинство из них произошло в Харькове. Там, в частности, было открыто два уголовных производства: одно за препятствование волеизъявлению, другое — за фальсификации.

Выборы главы Харькова были назначены после смерти предыдущего мэра. Геннадий Кернес скончался почти год назад от осложнений коронавируса. Его обязанности исполнял секретарь горсовета Игорь Терехов. Ему экзитполы, проведенные сразу тремя компаниями, предсказывают победу. Предварительно за него проголосовали 53,8% харьковчан.

Его ближайший конкурент, а это бывший городской голова и народный депутат Михаил Добкин, по предварительной информации, имеет вдвое меньше голосов – за него проголосовало 24,5% избирателей.

Замыкает тройку лидеров Александр Скорик с результатом 6,7%.

Как сообщалось, на избирательных участках в Харькове можно было привиться от COVID-19. Вакцинировались более 3 тысяч харьковчан.

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