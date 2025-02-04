Выборы не остановят войну: Подоляк отреагировал на требования США

По его словам, говорить о выборах без понимания, как завершить войну, бессмысленно. Ведь именно Россия нарушает международные правила и именно она должна изменить свою политику.

В последнее время в СМИ появляются сообщения о возможности проведения выборов в Украине, в частности, о том, что США и Россия якобы настаивают на их организации после снижения интенсивности боевых действий.

Однако, как отметил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в интервью 24 каналу, в этом контексте важно учитывать исторические параллели. Например, во время Второй мировой войны выборы не проводились там, где продолжались активные боевые действия.

Возможны ли выборы во время войны?

По словам Подоляка, в период войны невозможно обеспечить полный контроль за безопасностью и гарантировать равные условия для всех участников избирательного процесса. Кроме того, следует учитывать поведение России, которое не будет прекращать войну ради выборов.

"Не стоит надеяться, что она остановится для проведения выборов, а затем откажется от своих планов захватить Украину. Понятно, что цель страны-агрессорки – сделать все, чтобы президент подписал акт капитуляции", – подчеркнул Подоляк.

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По его словам, говорить о выборах без понимания, как завершить войну бессмысленно. Ведь именно Россия нарушает международные правила и именно она должна изменить свою политику.

"Нужно говорить не о том, что должна сделать Украина. Украина и так придерживается определенных правил и продолжит это делать. Надо говорить о том, что должна сделать Россия", – подчеркнул советник главы ОПУ.

Заявления Путина о нелегитимности Зеленского

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что нелегитимность Владимира Зеленского является якобы помехой для переговоров. Однако Подоляк считает, что эти заявления не имеют никакого значения, поскольку сам Путин не проходил через честные выборы уже два десятилетия.

"На его заявления нельзя обращать внимание. Он будет периодически к ним возвращаться, говорить, с кем Россия готова что-то подписывать, а с кем нет. Но такой опции как что-то подписывать у россиян нет, потому что они агрессоры", – отметил Подоляк.

Почему выборы не разрешат проблему войны?

По мнению советника главы ОПУ, любые сценарии, предлагаемые США, должны базироваться на понимании того, кто является агрессором. Остановить его можно только из-за эффективных инструментов, среди которых экономические санкции и военная поддержка Украины.

"Если это не обсуждается, а обсуждаются выборы – это странно, потому что сами по себе выборы не решают никакую проблему финализации войны", – подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что подобные заявления следует воспринимать спокойно и не уставать объяснять логику всех процессов и невозможность завершить российскую агрессию только из-за выборов в Украине.

Напомним, что США пока не поднимали вопрос о необходимости и проведении выборов в Украине до конца 2025 года. Если команда Трампа поднимет эту тему, Украина готова к обсуждению.