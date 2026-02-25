Выборы онлайн или по почте: насколько реально провести и каковы риски

Эксперт назвал срок, когда Украина реально будет готова к выборам онлайн

Реклама

В Украине все чаще раздаются разговоры, что предстоящие выборы могут провести в том числе путем онлайн-голосования.

Насколько это возможно сделать в нынешних реалиях, рассказал бывший замглавы ЦИК и эксперт по конституционному праву Центра политико-правовых реформ Андрей Магера в интервью «24 каналу».

Магера предупредил, что электронное голосование или голосование по почте, которое есть во многих странах мира, на данный момент для Украины «содержит больше рисков, чем преимуществ и пользы».

Реклама

По мнению эксперта, примерно через 15—20 лет Украина действительно сможет проводить электронное голосование. Но пока ввести такое сложно.

Какие риски несет онлайн голосование на выборах

Первое — во время электронного голосования избиратель должен быть уверен, что его голос сочтен правильно.

Второе — избиратель должен быть уверен, что никто не узнает, как именно он проголосовал. Что тайна голоса будет соблюдена.

Третье — украинское общество должно быть убеждено в том, что не будет внешнего вмешательства. Не только со стороны украинских государственных органов, но и иностранных спецслужб. В частности, России и Китая.

Четвертое — должно быть высокое доверие украинского общества к электронному голосованию. Речь идет не о 20-30% поддержки, а о по меньшей мере — 70-80%.

Голосование по почте: какие риски

«Голосование по почте также содержит свои риски. Мы не можем быть уверены, соблюдена ли тайна голосования. Сам голосовал избиратель, или кто-то ему помогал это делать, или вместо него заполнял бюллетень. А это посягательство на тайну голосования и принцип свободных выборов», — говорит Магера.

По его мнению, в ближайшие 5-10 лет для Украины не остается другого способа голосования как с помощью бумажного бюллетеня.

«Так мы сможем гарантировать соблюдение принципов избирательного права. В том числе и того, чтобы на позицию избирателя никто не влиял», — подытожил бывший заместитель главы ЦИК.

Реклама

Ранее президент Зеленский заявил, что поддерживает голосование через «Дію» на выборах.

Также мы писали, сколько украинцев поддерживают онлайн-выборы.