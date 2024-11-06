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Выборы президента США: в большинстве американских штатов закончилось голосование

Выборы президента США: в большинстве американских штатов закончилось голосование

Голосование на выборах в США / Фото: Associated Press

Продолжается подсчет голосов.

В США закрылись избирательные участки во многих штатах на востоке страны.

Об этом пишет Укринформ.

Голосование завершилось в Алабаме, Коннектикуте, Делавере, округе Колумбия, где расположена столица Вашингтон, Флориде, Иллинойсе, Мэн, Мэриленде, Массачусетсе, Миссисипи, Миссури, Нью-Гэмпшире, Нью-Джерси, Оклахоме, Пенсильвании, Пенсильвании.

В 19:30 закрылись участки в Северной Каролине, Огайо и Западной Виргинии.

В Нью-Йорке голосование продолжается до 21:00.

По информации от CNN, ожидается, что кандидат от республиканцев Дональд Трамп победит, в частности, во Флориде, Оклахоме, Миссури, Теннесси, Алабаме, Гаррис – в Массачусетсе, округе Колумбия, Мэриленде.

Напомним, ТСН.ua предлагает следить за свежими новостями в текстовой онлайн-трансляции, где мы будем рассказывать обо всем голосовании и оперативно сообщим результаты выборов в США.

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