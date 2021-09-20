"Выборы проходили в атмосфере запугивания": в ЕС заявили о непризнании голосования в Крыму

"Выборы проходили в атмосфере запугивания": в ЕС заявили о непризнании голосования в Крыму

РФ ограничила деятельность международной миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами.

В Европейском Союзе заявили, что не признают выборы в Государственную думу России на оккупированных территориях Украины.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии по вопросам внешней политики Петер Стано.

"Мы никогда не признаем выборы в незаконно аннексированном Крыму потому, что Крым — это Украина. Мы также обеспокоены тем, что жителям неподконтрольных Киеву украинских территорий на Донбассе выдавали российские паспорта, чтобы они голосовали на этих выборах. Это противоречит Минским соглашениями", — сказал он.

Стано отметил, что выборы сопровождались запугиванием и давлением на оппозицию. Кроме того, Россия не допустила полноценную миссию Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

"ЕС верит в важность свободных и честных выборов, где бы они ни происходили. В течение последних нескольких дней мы видели, что выборы в Госдуму, а также региональные выборы проходили в атмосфере запугивания, без достойной доверия международного наблюдения", — отметил представитель Еврокомиссии.

Как сообщалось, выборы в Госдуму продолжались три дня — 17-19 сентября. Жители захваченных территорий Луганской и Донецкой областей, что кроме украинского паспорта имеют еще и российский, также проголосовали. По предварительным подсчетам экзит-пола "ИНСОМАР" в лидерах пропутинская "Единая Россия", набравшая 45,2%. В Госдуму попадают также КПРФ — 21%; ЛДПР — 8,7%; "Справедливая Россия — За правду" — 7,9% голосов.

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