"Выборы Путина" – недемократические и нелегитимные: резолюция Европарламента

Там призвали государства-члены Евросоюза не признавать легитимными результаты президентских выборов в России.

Европарламент 25 апреля принял резолюцию "О недемократических президентских выборах в России и их нелегитимном распространении на оккупированные территории".

Об этом сообщает Укринформ.

Европарламент призвал государства-члены ЕС и международное сообщество не признавать результаты "выборов" президента в России легитимными.

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"Поскольку они были проведены на незаконно оккупированных территориях Украины и даже внутри России не были ни свободными, ни справедливыми, не отвечали основным международным избирательным стандартам, а следовательно, не обладали демократической легитимностью", – говорится в тексте резолюции.

В документе отмечается, что "выборы" в РФ проходил в атмосфере страха и репрессий, а также в контексте незаконной, непровоцированной и неоправданной войны против Украины.

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"Призываем ограничить отношения с Путиным вопросами, необходимыми для регионального мира, а также гуманитарными и правозащитными целями, например обменом заключенных, возвращением депортированных детей в Украину или призывом к освобождению политических заключенных", – говорится в резолюции.

Авторы документа также назвали явным нарушением украинского суверенитета и отчетливым нарушением международного права, в частности, Устава ООН, проведение "выборов" на оккупированных Россией территориях Украины.

Напомним, 18 марта высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС не признает и никогда не признает ни проведение "выборов" президента России на оккупированных территориях Украины, ни их результаты.

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