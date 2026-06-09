Пашинян и Путин / © Associated Press

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Российский диктатор Владимир Путин не удовлетворен победой партии действующего премьера Николая Пашиняна, имеющего прозападную позицию. В ответ Кремль может расторгнуть соглашение о беспошлинном экспорте газа.

Об этом говорится в статье Economist.

«Я думаю, что это начало нового обостренного кризиса между Россией и Арменией», — говорит Арсен Харатьян, основатель AliQ Mediaplatform, армяно-грузинского новостного издания.

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Аналитики отмечают, что Кремль пытался вернуть страну в российский курс, но попытки были провалены. Дмитрий Медведев, бывший президент России, сделал громкое заявление. Он сравнил поворот Пашиняна в Европейский Союз с «опасным путем» Льва Троцкого. Это было послание Армении, некогда одному из ближайших союзников России.

«В то время как господин Пашинян обещал мир и экономическое развитие, господин Карапетян предлагал подогретый национализм и возвращение к партнерству с Россией, которое, по мнению большинства армян, потерпело неудачу», — говорится в материале.

Однако, несмотря на победу, партия «Гражданский договор» не набрала двух третей голосов, которые позволили бы ей провести референдум по внесению изменений в Конституцию. Партия намерена сделать это для реформирования судебной системы и урегулирования важного для мирного процесса, касающегося Нагорного Карабаха. Азербайджан хочет, чтобы Армения изъяла из своей конституции упоминание о Нагорном Карабахе, прежде чем подписать мирный договор.

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Напомним, партия «Гражданский договор» во главе с действующим премьером Николом Пашиняном одержала победу на парламентских выборах, набрав 55% голосов. Кроме того, избирательный барьер смогли преодолеть альянсы «Сильная Армения» и «Армения», а также партия «Процветающая Армения».

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Победа партии премьера Николая Пашиняна на выборах в Армении явилась серьезным ударом по позициям России в регионе. Политический аналитик заметил, что это уже не первый провал РФ. Ранее подобные тенденции наблюдались в таких странах как Румыния, Молдова и Венгрия.

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