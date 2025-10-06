- Дата публикации
Выборы в Чехии: какие угрозы для Украины создает победа пророссийского Бабиша
Журналисты не исключают, что страна может отойти от проевропейского курса, лишив Украину одного из самых преданных союзников в ее борьбе против российской полномасштабной агрессии.
После победы Андрея Бабиша на парламентских выборах в Чехии усиливается угроза дальнейшего ограничения поддержки Украины со стороны ЕС.
Об этом пишет The Guardian.
Журналисты подчеркнули, что предвыборное обещание Бабиша прекратить военную помощь Украине сближает его с премьер-министрами Венгрии и Словакии Виктором Орбаном и Робертом Фицо. В июле Бабиш угрожал, что в случае победы его политической силы на выборах правительство отменит инициативу по поставкам боеприпасов для Украины.
«Это знаменует собой резкий поворот, поскольку чешское правоцентристское правительство Петра Фиалы поддерживало Украину с момента вторжения России в 2022 году. Вероятный будущий премьер-министр пообещал пересмотреть возглавляемую Чехией международную кампанию, начатую нынешним чешским правительством, которое поставило Украине 3,5 млн артиллерийских снарядов с 2024 года», — пишет издание.
В то же время, после встречи с президентом Чехии Петром Павелом Бабиш заявил, что называть его потенциальным нарушителем спокойствия «несправедливо».
Напомним, в субботу, 4 октября, в Чехии завершились двухдневные выборы в парламент. По их результатам победу одерживает популистская партия ANO бывшего премьер-министра страны Андрея Бабиша, имеющего антиукраинские взгляды.
Как известно, в феврале 2024 года Чехия объявила, что нашла способ получить 800 тысяч снарядов, но будет искать финансирование для передачи.
Страна призвала союзников присоединиться к этой инициативе — ее поддержали Канада, Финляндия, Бельгия, Германия, Нидерланды, Португалия, Франция, Британия, Дания, Швеция, Норвегия, Литва и другие страны.
Уже в марте МИД Чехии сообщил, что снарядов в рамках инициативы может быть больше — от 1,5 миллиона.
Украина может получить 1,5 млн снарядов в рамках чешской инициативы, а не 800 тысяч, как обещали. Первые 180 тысяч боеприпасов Чехия законтрактовала в середине апреля.