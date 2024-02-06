Выборы в Европарламент-2024: следующий состав может быть более "антиевропейским" – Politico

Выборы в Европейский парламент пройдут 6-9 июня 2024 года. Выборы в 27 государствах-членах Евросоюза, в которых примут участие более 400 миллионов европейских избирателей, определят состав ассамблеи, насчитывающей 720 мест, на следующие пять лет. Последние выборы проходили в 2019 году. Выборы 2024 станут первыми европейскими выборами без Великобритании, вышедшей из Евросоюза 2020 года.

Как говорится в материале Politico, каждые пять лет европейские политики волнуются о росте популярности радикалов и популистов в преддверии выборов в Европарламент.

"Но потом опасность внезапно, кажется, исчезает, поскольку традиционные левоцентристские и правоцентристские силы, созданные Европейским Союзом, формируют коалиции, сдерживающие более радикальные партии", — пишет издание.

На выборах 2024 года, по прогнозам, националистические правые и ультраправые депутаты могут получить почти четверть мест в Европейском парламенте в июне.

Основные политические группы в Европарламенте – правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП), левоцентристские социалисты и демократы (S&D), центристская "Обновление Европы" (RE) и "Зеленые" (G/EFA) – могут утратить некоторые места в Европарламенте.

Более радикальные левые и особенно популистские правые, включая Европейскую группу консерваторов и реформистов (ECR) и ультраправую "Идентичность и демократия" (ID), станут главными победителями, получив реальную возможность впервые войти в коалицию большинства.

"Даже если правоцентристы, которые сейчас считаются первыми на выборах, откажутся сформировать правящую коалицию с все более мощными маргинальными партиями, все еще есть значительный шанс, что ультраправые впервые смогут влиять на политику Европы и повестку дня. Что будет угрожать священным ценностям ЕС по верховенству прав человека, а также может заблокировать или даже отменить основные законы об экологии и климате".

Саймон Хикс, профессор сравнительной политологии Института Европейского университета, прогнозирует, что ультраправая политическая группа Идентичности и демократии (ID) в Европейском парламенте, шестая по величине из семи, получит 40 мест в июне, то есть группа может иметь 98 законодателей, поднявшись на третье место, которое сейчас занимают либералы. Здесь уже расположены немецкая правопопулистская политическая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) и французская ультраправая партия "Национальное объединение" (RN).

Если нынешняя European Conservatives and Reformists, ECR) – консервативная фракция евроскептиков-конфедератов в Европейском парламенте, которая состоит из 62 членов парламента, также увеличится примерно на 18 мест. По прогнозам Хикса, она может стать четвертой по величине группой в парламенте, опередив как "Зеленых", так и либералов.

Как сообщают итальянские СМИ, депутаты Европарламента от венгерской партии "Фидес" после выборов присоединятся к правой группе Мелони от ECR после выборов.

Этот шаг увеличит ряды ECR, и польские националисты, доминировавшие в группе после выхода британских консерваторов, готовы к этому.

"Если будет заявка после выборов, мы будем рады вести переговоры и смотреть", — сказал представитель группы ECR Михаэль Штраус.

Говоря о European Conservatives and Reformists (ECR) и ультраправой "Идентичность и демократия" (ID), министр канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гульяс сказал на этой неделе: "Я вижу реалистичный шанс для этих двух фракций вместе стать сильнейшей фракцией в Европейском парламенте ".

Это может повлиять на политику принимающих решения институтов ЕС в течение следующих пяти лет.

Например, увеличение представительства правых может осложнить процесс утверждения парламентом таких людей, как правоцентристская президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая руководит исполнительным органом блока и, по слухам, баллотируется на второй срок.

"Ультраправые фигуры в Брюсселе облизывают губы перед перспективой получить больше полномочий в таких вопросах, как иммиграция в климатические законы, когда дело доходит до формирования меняющихся коалиций, объединяемых голосованием в законодательном органе ЕС".

Европейский парламент всегда блокировал крайне правых от занимания любых влиятельных должностей в парламенте, таких как председательство комитетов, участие в переговорах или заседание в бюро топ-депутатов Европарламента, занимающегося внутренними делами учреждения и его миллиардным бюджетом.

"Ключевые игроки явно планируют разделить основные группы, оттянув центр от социалистов и либералов".

Руководитель Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер сказал, что группа провела красную линию против того, что он называет антиевропейскими радикальными правыми.

"Мои три принципа, которые я определил как лидер партии: все наши партнеры должны быть проевропейскими, проукраинскими, быть проверховенством права", — подчеркнул он.

Но ЕНП в течение месяцев сталкивалась с нападками со стороны социалистов, либералов и зеленых за заигрывание с партиями, стоящими справа. У некоторых членов ЕНП может возникнуть соблазн работать с правыми партиями, даже без заключения официальных коалиционных соглашений.

Вебер отверг любую возможность сотрудничества с ультраправыми партиями, в частности, назвав польскую партию "Право и справедливость" (PiS) в ECR, "Альтернативу для Германии" (AfD) от ID и Национальное объединение Франции (RN).

Ультраправые законодатели, похоже, планируют обойти "стену", которая блокирует их власть и влияние.

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На прошлой неделе лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен набросилась на своих немецких коллег за то, что они слишком экстремальны по поводу планов депортации миллионов людей, которые обсуждались на конференции и обнародовали журналисты. Она подвергла сомнению, смогут ли они остаться в одной группе на уровне ЕС.

Однако речь идет не только о местах в Европарламенте. Европейский совет, состоящий из глав правительств блока, руководит политическим направлением блока и руководит мощной Европейской комиссией, которая предлагает новые законы.

За столом Европейского совета уже есть ультраправая премьер-министр Италии Джорджия Мэлони, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его популистский словацкий союзник Роберт Фицо.

"На этот раз будет непросто отвергнуть успехи ультраправых, такое впечатление, что вот-вот начнется новый момент", – сказал один из дипломатов ЕС.

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