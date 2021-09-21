Выборы в Госдуму РФ: ЦИК обработал 100% протоколов, победила партия Путина

Явка избирателей на выборах в Госдуму составила 51,58%.
Российская центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов на выборах в Госдуму. Согласно им, в нижнюю палату парламента прошли 5 политических партий.
Об этом во вторник, 21 сентября, сообщает Meduza.
Наибольшую поддержку избирателей получила правящая партия "Единая Россия". В Госдуму войдут более 300 членов политсилы.
Результаты выборов в России:
- "Единая Россия" — 49,82% голосов избирателей;
- Коммунистическая партия — 18,93%;
- Либерально-демократическая партия — 7,55%;
- "Справедливая Россия — За правду" — 7,46%;
- "Новые люди" — 5,32%.
Так, по одномандатному округу "Единая Россия" получила 198 мест в Госдуме, КПРФ — 9, "Справедливая Россия — За правду" — 8, ЛДПР — 2, "Родина", "Партия роста» и "Гражданская платформа" — по 1 месту. Кроме того, в парламент попали 5 самовыдвиженцев.
Вполне ожидаемо партия Владимира Путина получила конституционное большинство, необходимое для принятия законопроектов.
Явка избирателей на выборах в Госдуму составила 51,58%.
Окончательные итоги выборов ЦИК намерен подвести в пятницу, 24 сентября.
Напомним:
- Выборы в Госдуму проходили три дня — 17-19 сентября.
- Жители захваченных территорий Луганской и Донецкой областей, которые кроме украинского паспорта имеют еще и российский, также проголосовали. Людей организованно вывозили автобусами в Ростовскую область, поили там шампанским и организовали в захваченных городах и поселках пункты для электронного голосования. Жители порабощенных территорий убеждают — на выборы пошли преимущественно бюджетники, потому что не было другого выбора.
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Отметим, что в Европейском Союзе и США заявили, что не признают выборы в Государственную думу России на оккупированных территориях Украины.
В свою очередь, СБУ открыла уголовное производство по факту выборов в Госдуму РФ, состоявшихся в оккупированном Крыму. Сейчас правоохранители фиксируют всех причастных к этому псевдоголосованию: как из числа представителей РФ, так и среди граждан Украины.