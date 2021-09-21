Выборы в Госдуму РФ: ЦИК обработал 100% протоколов, победила партия Путина

Отметим, что в Европейском Союзе и США заявили, что не признают выборы в Государственную думу России на оккупированных территориях Украины.

В свою очередь, СБУ открыла уголовное производство по факту выборов в Госдуму РФ, состоявшихся в оккупированном Крыму. Сейчас правоохранители фиксируют всех причастных к этому псевдоголосованию: как из числа представителей РФ, так и среди граждан Украины.