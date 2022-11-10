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Выборы в Конгресс США и ситуация на юге Украины: главные новости ночи 10 ноября 2022

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
2081
Время на прочтение
1 мин
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Выборы в Конгресс США и ситуация на юге Украины: главные новости ночи 10 ноября 2022

Фото: Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 10 ноября 2022 года:

  • Стало известно, когда станет известно окончательное решение о выборах в Конгресс. Читать дальше –>
  • Бывший президент США Дональд Трамп несколько разочаровался результатом промежуточных выборов в Конгресс, но в целом доволен. Читать дальше –>
  • На временно оккупированных территориях враг, покидая блокпосты, минует объекты. Читать дальше –>
  • ВСУ уничтожили 125 российских военных и склад с боеприпасами на юге. Читать дальше –>
  • Байден прокомментировал выборы США. Читать дальше –>

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