Выборы в Конгресс США и ситуация на юге Украины: главные новости ночи 10 ноября 2022

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 10 ноября 2022 года:
- Стало известно, когда станет известно окончательное решение о выборах в Конгресс. Читать дальше –>
- Бывший президент США Дональд Трамп несколько разочаровался результатом промежуточных выборов в Конгресс, но в целом доволен. Читать дальше –>
- На временно оккупированных территориях враг, покидая блокпосты, минует объекты. Читать дальше –>
- ВСУ уничтожили 125 российских военных и склад с боеприпасами на юге. Читать дальше –>
- Байден прокомментировал выборы США. Читать дальше –>
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