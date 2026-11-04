Выборы в Палату представителей США: демократы впереди, судьба большинства еще не решена

Палата представителей / © pixabay.com

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По утру 4 ноября по киевскому времени демократы опережали республиканцев на выборах в Палату представителей по количеству мест в округах, где аналитическая служба Decision Desk HQ уже определила победителей. Из 435 мест в Палате представителей победителей определили по 245 округам. Подсчет голосов продолжается.

Республиканцы контролируют нижнюю палату Конгресса с 2023 года. На промежуточных выборах 3 ноября переизбирали всех 435 ее членов. Определение большинства может занять несколько дней, в частности из-за длительного подсчета бюллетеней, отправленных по почте в Калифорнии.

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Один из мандатов перешел от республиканцев к демократам в Индиане. В пятом округе Decision Desk HQ объявила победителем демократа Джей Ди Форда, опередившего действующую конгрессвумен украинского происхождения Викторию Спартц . По данным подсчета на тот момент, Форд набрал 51,79% голосов, Спартц – 48,21%.

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