ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
2306
Время на прочтение
1 мин

Выборы в Палату представителей США: демократы впереди, судьба большинства еще не решена

По данным Decision Desk HQ, демократы завоевали 149 мест, республиканцы — 96, а для большинства нужно 218.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Палата представителей

Палата представителей / © pixabay.com

По утру 4 ноября по киевскому времени демократы опережали республиканцев на выборах в Палату представителей по количеству мест в округах, где аналитическая служба Decision Desk HQ уже определила победителей. Из 435 мест в Палате представителей победителей определили по 245 округам. Подсчет голосов продолжается.

Республиканцы контролируют нижнюю палату Конгресса с 2023 года. На промежуточных выборах 3 ноября переизбирали всех 435 ее членов. Определение большинства может занять несколько дней, в частности из-за длительного подсчета бюллетеней, отправленных по почте в Калифорнии.

Один из мандатов перешел от республиканцев к демократам в Индиане. В пятом округе Decision Desk HQ объявила победителем демократа Джей Ди Форда, опередившего действующую конгрессвумен украинского происхождения Викторию Спартц . По данным подсчета на тот момент, Форд набрал 51,79% голосов, Спартц – 48,21%.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie