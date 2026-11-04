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Выборы в Палату представителей в США и новые заявления Трампа: главные новости ночи 4 ноября 2026 года
ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 4 ноября 2026 года:
Зеленский назвал отношения с Трампом эмоциональными и призвал давить на Путина Читать далее –>
Трамп раскритиковал опрос Fox News и оскорбил ведущую в день выборов Читать далее –>
Трамп заявил о готовности Украины и РФ к соглашению: что говорят украинские переговорщики Читать далее –>
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