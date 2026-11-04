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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
939
Время на прочтение
1 мин

Выборы в Палату представителей в США и новые заявления Трампа: главные новости ночи 4 ноября 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Палата представителей

Палата представителей

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 4 ноября 2026 года:

  • Зеленский назвал отношения с Трампом эмоциональными и призвал давить на Путина Читать далее –>

  • Трамп раскритиковал опрос Fox News и оскорбил ведущую в день выборов Читать далее –>

  • Трамп заявил о готовности Украины и РФ к соглашению: что говорят украинские переговорщики Читать далее –>

  • Украинка по происхождению проиграла выборы в Палату представителей США: кто ее опередил Читать далее –>

  • Выборы в Палату представителей США: демократы впереди, судьба большинства еще не решена Читать далее –>

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