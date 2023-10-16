Выборы в Польше: как изменятся стратегические отношения Киева и Варшавы

Глава МИД Кулеба подчеркнул, что стратегически Украина и Польша не могут быть друг без друга и не выживут поодиночке.

Результаты состоявшихся вчера, 15 октября, парламентских выборов в Польше не повлияют на стратегические отношения Киева и Варшавы.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

"Потому что слишком глубоки эти отношения, слишком много всего на них завязано. И главное: тактически можно думать друг о друге все, что угодно, но стратегически Украина и Польша не могут быть друг без друга и не выживут в этом жестоком мире друг без друга. Поэтому стратегически все будет нормально при любой конфигурации власти в Польше", – заверил глава МИД.

Об угрозах поляков прекратить помощь из-за зернового вопроса

По словам Кулебы, в Польше разговоры о прекращении военной помощи Украине из-за зернового спора были остановлены.

"Во-первых такие разговоры уже не звучат, во-вторых, в самой Польше эти разговоры были красноречиво остановлены. Те, кто делал такие заявления, им их коллеги показали, что они уже пересекли границу", – отметил министр.

Кулеба объяснил, что Украина ценит отношения с Польшей, но имеет и других соседей, с которыми развивает военно-техническое сотрудничество, и которые много делают для помощи Украине. К примеру, Румыния.

"Поэтому все эти эмоции, будем надеяться, остались в избирательной кампании, которая уже завершилась. Теперь у них будет формирование коалиции и нового правительства. Но это уже другая история", – подытожил глава МИД.

Ранее политолог Евгений Магда объяснил, забудет ли Польша проблему с украинским зерном после парламентских выборов.

Напомним, ТСН.ua собрал все самое главное, что должны знать украинцы о парламентских выборах в Польше.

Читайте также: