Выборы в США: где проведут решающую ночь подсчета голосов кандидаты в президенты

Вице-президент США Камала Харрис и экспрезидент Дональд Трамп проведут ночь на среду в ожидании предварительных результатов выборов каждый ближе к дому, однако в разной атмосфере.

Об этом сообщили во вторник сами кандидаты и их избирательные кампании, – об этом пишет Укринформ.

В частности, Камала Харрис будет находиться в своей альма-матер, в Университете Говарда в Вашингтоне вместе со студентами, а Дональд Трамп проведет вечер на собственном курорте Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида.

Университет Говарда в Вашингтоне, долгое время считавшийся заведением для темнокожих студентов, был первым для Харрис во многих измерениях. Здесь в 1986 году она получила степень бакалавра. Но, что немаловажно, в этом заведении Харрис впервые в своей карьере баллотировалась на выборную должность – официального представителя первокурсников.

"Итак, вернуться сегодня вечером в Университет Говарда, моей любимой альма-матер, и иметь возможность принять этот день таким, какой он есть, для меня это действительно все, что нужно", — сказала она во вторник.

Кроме того, если Харрис одержит победу на выборах, она станет первой выпускницей Университета Говарда, которая возглавит Белый дом.

Между тем, Дональд Трамп проведет ночь после голосований на собственном курорте в Мар-а-Лаго, где он в 2022 году официально объявил об участии в третьей президентской кампании.

Во вторник после посещения избирательного участка для голосования Трамп заявил, что чувствует себя очень уверенно в выборах и назвал нынешнюю президентскую кампанию лучшей из трех. В то же время, он выразил ожидание, что сертификация результатов займет много времени.

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