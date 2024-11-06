Выборы в США: кто из лидеров стран ЕС первым поздравил Трампа

Первые лидеры европейских государств уже приветствовали Дональда Трампа с победой на президентских гонках в США.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Франции Эммануэль Макрон поздравили республиканца Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.

Соответствующие заявления появились на страницах Орбана и Макрона в X.

Орбан заявил, что это "самое большое возвращение в политической истории США".

"Поздравляем президента Дональда Трампа с огромной победой. Очень нужна победа всему миру!" – написал венгерский премьер.

Отметим, что Орбан неоднократно выражал свои симпатии Трампу в президентской гонке в США, в частности, он заявлял, что откроет несколько бутылок шампанского, если Трамп вернется к власти в США.

Макрон также заявил, что готов работать с Трампом, но намекнул, что не планирует поступаться своими убеждениями.

"Приветствую, президент Дональд Трамп. Готовы работать вместе, как и четыре года назад. С твоими и моими убеждениями. С уважением и амбициями. Для большего мира и процветания", — написал Макрон.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский также уже отреагировал на победу Дональда Трампа на выборах в США в 2024 году и заявил, что надеется на продолжение поддержки Украины в борьбе против российского агрессора.

Отметим, что официальных результатов президентской гонки в США еще нет. Однако Трамп уже успел выступить перед своими поклонниками с победной речью.

ТСН.ua предлагает следить за свежими новостями в текстовой онлайн-трансляции, где мы будем рассказывать обо всем голосовании и оперативно сообщим результаты выборов в США.

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