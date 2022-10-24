Выборы в США: может ли Путин затянуть войну и подождать возвращения Трампа

Путин надеется на поражение демократов и возвращение республиканцев с Трампом, которые, по его мнению, будут более лояльны к РФ.

Посол Украины в Японии Сергей Корсунский объяснил, может ли Путин затянуть войну и подождать возвращения к власти Трампа на выборах 2024 года.

Об этом дипломат сказал в интервью ТСН.ua.

По его мнению, путинский режим специально запланировал войну против Украины на 2022 год – чтобы к 100-летию создания СССР объявить о его восстановлении.

"30 декабря — 100 лет от создания СССР. Идея выбрать именно этот год была неслучайной. Они хотели быстро все захватить, посадить новую власть и через полгода, с февраля, и Конституцию Украины изменить, и заставить сказать "навеки с Россией". Они сами заставили себя поверить, что это реально. Чем больше они говорят, что такой цели не ставили (восстановить СССР – Ред.), тем больше я уверяюсь, что именно такая цель была", – считает Корсунский.

Посол обратил внимание, что в 2024 году выборы пройдут почти одновременно в США, России и Украине.

"Они (российские власти – ред.) себе думают, что будет поражение демократов и к власти придут республиканцы и Трамп. Но с другой стороны океана тоже смотрят на выборы. Я думаю, что РФ проиграла стратегически – 100%. В идеале – мы побеждаем, Россия признает все, что нужно, платит репарации, и мы начинаем восстановление, и в 2024 году в РФ выбирают другого, демократически избранного президента. Возможно, пока это наивные мысли, но стратегически ситуация может измениться", – подытожил дипломат.

Путин надеется на "трампистов"?

Ранее сообщалось, что внутренние разногласия в Республиканской партии относительно того, как долго будет продолжаться поступление помощи США в Украину, стали достоянием общественности перед выборами.

По мнению российского политолога Станислава Белковского, Путин хочет, чтобы США признали его на высоком уровне, и стремится к переговорам с Джо Байденом.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что Путин говорит о переговорах, чтобы затянуть время. По его словам, Путин надеется, что после победы "трампистов" США снизят помощь Украине.

По результатам промежуточных выборов в США демократы могут потерять контроль над Конгрессом в пользу республиканцев, некоторые представители кторых критикуют многомиллиардную помощь Украине, требуя ее остановить.