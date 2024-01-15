Выборы в США: Трамп опережает других республиканцев в кандидатском рейтинге – опрос

Дональд Трамп значительно опережает других республиканцев в преддверии праймериз в США.

Дональд Трамп значительно опережает других кандидатов-республиканцев по ключевым показателям популярности как претендент на пост президента США.

Об этом свидетельствует опрос ABC News.

Так, согласно опросу, 72% взрослых, поддерживающих Республиканскую партию, были бы удовлетворены кандидатурой Дональда Трампа. 61% опрошенных был бы доволен Роном Десантисом.

Другие кандидаты имеют более низкие показатели:

Никки Гейли – 48%;

Вивек Рамасвами – 44%;

Крис Кристи (снявший свою кандидатуру в среду) – 23%;

Аса Гатчинсон – 17%.

Результаты социологического опроса ABC News

Трамп имеет особенно высокий рейтинг среди республиканцев и независимых республиканцев по трем показателям: "наилучшие шансы на победу в ноябре, сильный лидер и самый квалифицированный кандидат от партии".

"Трамп также опережает своих оппонентов-республиканцев, с меньшим отрывом, по двум другим показателям – эмпатия и общие ценности. А семь из 10 республиканцев и сторонников Республиканской партии сообщают, что в целом положительно относятся к Трампу", – говорят социологи.

Напомним, исключение бывшего президента США Дональда Трампа из избирательных списков инициировали в 34 штатах Америки.

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