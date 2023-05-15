Выборы в Турции, визит Зеленского во Францию и воздушная тревога в Украине: главные новости ночи 15 мая 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 15 мая 2023 года:
- Воздушная тревога была объявлена в нескольких украинских областях: названа причина Читать далее –>
- Санкции, зерно и привлечение РФ к ответственности за преступления: о чем идет речь в совместной декларации Зеленского и Макрона Читать далее –>
- "Коалиция истребителей", формула мира и вступление в НАТО: о чем говорили Зеленский и Макрон в Париже Читать далее –>
- В скором времени Франция оснастит несколько украинских батальонов десятками бронированных машин и легких танков Читать далее –>
- В Турции высчитали более 97% избирательных урн: лидирует Эрдоган Читать далее –>
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