Выборы в Украине в 2024 году: Арахамия объяснил причину слухов о давлении Запада

На Западе прекрасно понимают трудности, существующие с проведением выборов в Украине во время войны.

Лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия считает, что в следующем году в Украине нельзя проводить ни президентские, ни парламентские, ни местные выборы.

Об этом он говорил в интервью Наталье Мосейчук в рамках авторского проекта "Мосейчук+"

По его словам, никто на Западе не оказывает давления на украинские власти требованием о проведении любых выборов в условиях войны. При этом Арахамия объяснил, откуда возникли такие слухи.

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"Единичны были политики, которые говорили о том, что "вот вам возможно нужно будет садиться за стол переговоров с россиянами или с кем-то другим... и тогда, если вы будете условно нелегитимны, тогда к вам могут быть такие вопросы, возможно вам нужно провести выборы". Такова была дискуссия”, — описал ситуацию он.

В то же время, утверждает глава крупнейшей парламентской фракции, на Западе прекрасно понимают трудности, существующие с проведением выборов в Украине во время войны.

“Когда ты просто до конкретики доходишь, говоришь: а как военные будут голосовать или баллотироваться, а как 6 миллионов людей за границей должны отдать свои голоса, а как это сделать так, чтобы воздушная тревога не была целый день... У них нет ответов. У никого на эти вопросы нет ответов на самом деле. И говорят: ну хорошо-хорошо, работайте, как работали", — резюмировал Давид Арахамия.

Напомним, ранее народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что якобы президент Украины Владимир Зеленский принял решение провести следующие президентские выборы 31 марта 2024 года.

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