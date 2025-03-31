Выборы в Украине 2025 года: действительно ли они могут состояться

Могут ли состояться выборы в Украине в 2025 году / © УНИАН

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На фоне международных переговоров с участием США, Украины и России вопрос проведения выборов вышел на первый план.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что голосование во время войны противоречит Конституции. Также, по его словам, выборы могут состояться только после завершения войны и отмены военного положения — при условии крепких гарантий безопасности.

В начале февраля президент рассказывал, что готов уйти в отставку после вступления Украины в НАТО, но подчеркнул: изменить его будет нелегко.

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Что известно о выборах в Украине читайте в материале ТСН.ua.

Настроения украинцев

Данные опроса Центра Разумкова свидетельствуют, что большинство опрошенных украинцев негативно относятся к идее проведения выборов во время войны.

Также 36% респондентов отмечают, что выборы президента Украины нужно проводить сразу, 35% - через 6 месяцев после прекращения военного положения, 16% - через 1 год, 2% - через 2 года, 4% - позже.

Что касается выборов в Верховную Раду, то 40% опрошенных считают, что эти выборы следует проводить сразу после завершения войны и отмены военного положения, 35% - через 6 месяцев после прекращения военного положения, 14% - через 1 год, 1% - через 2 года, 2% - позже.

Заметим, что выборы в Украине должны состояться в марте 2024 года, однако их проведение во время военного положения запрещено Конституцией.

Потенциальные выборы

Издание Economist со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщило, что Зеленский начал подготовку к выборам.

Как говорится в сообщении, президент провел встречу, где поручил организовать голосование после прекращения огня , которое, по мнению американцев, может быть достигнуто до конца апреля.

По информации The Economist, первое подтверждение может поступить накануне или 5 мая, крайнего срока для парламентского голосования по продлению военного положения, которое истекает 8 мая.

Там добавляют, что точных сроков для выборов нет, однако Зеленский ориентируется на лето.

По закону агитация длится от 60 дней, поэтому выборы могут пройти не раньше июля. Некоторые источники сообщают, что кампания продлится три месяца из-за необходимости обновления избирательных списков во время войны.

The Economist также отмечает, что согласно прогнозам разведки, в 2025 году внутренняя нестабильность может стать большей угрозой для Украины, чем боевые действия. Россия может использовать предвыборный период для усиления влияния через лидеров мнения, военных и оппозиции.

В свою очередь в Офисе президента опровергли эту информацию и отметили, что действующее законодательство запрещает избирательные процессы во время действия военного положения.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что краткосрочное перемирие не приведет к окончанию войны и не позволит организовать безопасное проведение выборов.

Главные вызовы на пути к голосованию

Нардеп Михаил Цымбалюк отмечает, что нынешние условия в Украине не разрешают провести выборы.

По его словам, среди ключевых проблем на пути к проведению голосования есть:

военные на фронте не могут голосовать или баллотироваться;

отсутствие механизма голосования для пяти миллионов украинцев за границей и на ВТО;

вопросы безопасности на избирательных участках

«Когда мы сможем обеспечить справедливый мир… И как можно провести выборы таким образом, чтобы все международные партнеры присутствовали как наблюдатели. А потом признали, что эти выборы демократические», — отметил он.

Система, которую легко дискредитировать

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Олег Диденко заявил, что в Украине голосование возможно при следующих условиях:

достаточный уровень развития технологий в стране;

достаточный уровень сознания избирателей и всех участников избирательных действий.

Однако, Диденко отметил, что этих условий в Украине, вероятно, нет, вместо этого существуют большие риски киберугроз и вмешательства со стороны агрессора.

Кроме того, он рассказал, что электронное голосование — это система, которую дискредитировать гораздо легче , чем традиционное бумажное. Это объясняется тем, что она проходит в неконтролируемой среде, никто не видит, где и как голосуют.

С голосованием по почте, по словам Диденко, немного лучшая история, но у нее есть те же риски: неконтролируемая среда, невозможность обеспечить тайну, не можем гарантировать, что не будет попыток организовать фальсификации.

Новые партии на выборах

Председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель считает, что предстоящие выборы могут привести к появлению новых партий по военной среде.

Среди возможных участников выборов Кошель называет партию Валерия Залужного (может претендовать на треть мест в Раде), а также силы, связанные с главой ГУР Кириллом Будановым , главой СБУ Василием Малюком , известными военными подразделениями и волонтерскими организациями.

Глава КИУ отметил, что военные на службе не смогут активно участвовать в выборах без демобилизации. Кошель подчеркнул, что эту проблему следует обсудить с западными партнерами, которые сейчас призывают к проведению выборов.

Олег Диденко добавил, что закон Украины запрещает баллотироваться в президенты лицам, длительно находившимся за границей.

Таким образом, Валерий Залужный не имеет препятствий к участию в потенциальных выборах, в отличие от Алексея Арестовича.

Сколько времени уйдет на подготовку

Диденко отмечает, что среди главных проблем организации выборов – обновление избирательного реестра.

Глава ЦИК подчеркивает, что из-за оккупации территории, разрушенной инфраструктуры и переселения граждан, многие избиратели не смогут воспользоваться своим правом голоса. Кроме того, организация послевоенных выборов требует значительного времени и ресурсов.

Как рассказал Диденко, чтобы качественно подготовиться к началу избирательной кампании , нужно как можно больше времени.

«Я никогда не называю конкретную дату: чем больше времени будет, тем лучше можно организовать избирательный процесс, чем меньше времени – тем соответственно хуже», – пояснил он.

Политтехнолог Олег Постерак назвал конкретные сроки для подготовки к выборам в Украине.

Эксперт считает, что требуется минимум шесть месяцев с момента прекращения военного положения. За это время можно подготовить избирательный процесс, более или менее отвечающий требованиям.

Участие Залужного в выборах

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что не собирается участвовать в выборах, пока продолжается война. Он отмечает, что сейчас всем нужно работать на сохранение страны, а не думать о выборах.

«Мой ответ на этот счет не изменился. Пока идет война, нам нужно всем работать на сохранение страны, а не думать о выборах. Разные слухи я не комментирую», — ответил он на вопросы журналиста.

Напомним, в начале марта издание Politico опубликовало статью о том, что состоялись закрытые переговоры соратников Трампа с оппонентами Зеленского по выборам в Украине.

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