Выборы в Украине: назван самый перспективный сценарий

Выборы / © Associated Press

Главной задачей будущих выборов в Украине является обеспечение доверия к результатам и честного волеизъявления граждан. Любые сомнения в прозрачности подсчета могут сделать власть законной, но нелегитимной в глазах общества.

Об этом заявил политтехнолог Руслан Роховв эфире "День.LIVE«.

Эксперт отметил, что выборы — это инструмент изменения сценария развития страны через избрание новых людей, но этот механизм работает только тогда, когда результат не вызывает вопросов.

«Задача нормальных выборов — чтобы волеизъявление каждого украинца было высказано. Должно быть доверие к результату. Если есть любой малейший фактор, который может позволить тем, кто получил поражение, посеять сомнения в результате — они точно будут посеяны. А власть, которая не имеет доверия, не решает вопрос. Тогда выборы не выполняют свою функцию», — подчеркнул Рохов.

Отдельно политтехнолог остановился на рисках цифровизации избирательного процесса. По его мнению, проверить честность «электронного голосования» рядовому гражданину крайне сложно, что создает почву для манипуляций.

«Я очень сомневаюсь, что у нас есть перспектива электронных выборов. Во-первых, сложно сделать проверку результата. Во-вторых, возможны факты вмешательства российских хакеров. Все мы помним „параллельный сервер“ времен Кивалова в ЦИК, когда результаты искажались. Это очень хрупкий лед во время оттепели», — предостерег он.

Также Рохов раскритиковал идею «голосования в конвертах», отметив, что этот метод не гарантирует свободного выбора: «Ключевая проблема — никто не знает, как это происходило. Может, это было под принуждением, за деньги или из-за запугивания. Нельзя проверить, что это было честное волеизъявление».

Вместо сомнительных экспериментов, политтехнолог предлагает опираться на проверенный международный опыт, в частности пример Молдовы.

«Рациональный путь — это увеличение количества участков для большей пропускной способности. Молдова в каждом цикле увеличивает количество участков за рубежом: в Италии, Германии, Румынии. Это нормальная практика — договариваться со страной пребывания об использовании их инфраструктуры, чтобы дать людям возможность проголосовать там, где они есть», — резюмировал Руслан Рохов.

Относительно голосования военнослужащих на передовой, эксперт отметил, что государство должно обеспечить им условия для честного волеизъявления без всякого принуждения, несмотря на сложность пребывания на позициях.

