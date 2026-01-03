Выборы в Украине: Арахамия назвал условие и возможные сроки

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия / © скриншот с видео

В Верховной Раде рассматривается возможность проведения выборов в 90-дневный срок после прекращения огня.

Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия после встречи с советниками по вопросам национальной безопасности европейских стран в субботу в Киеве.

По словам нардепа, состоялся предварительный разговор, во время которого обсуждались общие вопросы — в частности, возможно ли одновременно провести выборы и референдум в пределах 90 дней.

Арахамия уточнил, что отсчет 90 дней возможен только после согласованного драфта и при прекращении огня. Если этого не произойдет, дальнейшие шаги придется просматривать.

Ключевым вопросом, по словам главы фракции «Слуга народа», остаются гарантии безопасности.

«Без уверенности, что война не повторится, обсуждение других тем не имеет смысла. Именно на этом сейчас сосредоточено основное внимание», — подчеркнул Арахамия.

Напомним, в начале декабря в интервью Politico президент США Дональд Трамп заявил о необходимости провести президентские выборы в Украине. По его словам, Киев «использует войну, чтобы не проводить выборы».

Ранее в ЦИКе заявили о невозможности проведения выборов без изменения законодательства.