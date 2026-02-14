- Дата публикации
Выборы в Украине и РФ?: Зеленский назвал Трампу условия для голосования во время войны
Президент Зеленский объяснил в Мюнхене, при каком условии Украина может пойти на выборы.
Если Вашингтон будет настаивать на этом, Украине понадобится два месяца прекращения огня для подготовки к выборам.
Об этом президент Владимир Зеленский сказал на Мюнхенской конференции по безопасности, передает CNN.
По инициативе проведения новых президентских выборов в Украине, предложенной США, Зеленский заявил, что если Вашингтон будет настаивать на этом, Украине понадобится два месяца прекращения огня для подготовки, а затем «мы пойдем на выборы».
«Мы — под ракетами. Дайте нам прекращение огня. Президент Трамп может надавить Путина, обеспечить прекращение огня, и наш парламент изменит закон, и мы пойдем на выборы. Если американцам нужны выборы в Украине и если россиянам нужны выборы в Украине — мы открыты к этому», — сказал он.
Под аплодисменты в зале Зеленский в шутку добавил: «Мы также предложим россиянам прекращение огня, если они проведут выборы в России».
Ранее Владимир Зеленский раскрыл, почему Россия и США настаивают на выборах в Украине.
Напомним, британское издание Financial Times сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля может объявить о подготовке к президентским выборам и всеукраинскому референдуму из-за давления со стороны США. Однако сам глава государства опроверг эту информацию.