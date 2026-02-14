Выборы в Украине и РФ?: Зеленский назвал Трампу условия для голосования во время войны

Когда будут выборы / © ТСН.ua

Реклама

Если Вашингтон будет настаивать на этом, Украине понадобится два месяца прекращения огня для подготовки к выборам.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал на Мюнхенской конференции по безопасности, передает CNN.

По инициативе проведения новых президентских выборов в Украине, предложенной США, Зеленский заявил, что если Вашингтон будет настаивать на этом, Украине понадобится два месяца прекращения огня для подготовки, а затем «мы пойдем на выборы».

Реклама

«Мы — под ракетами. Дайте нам прекращение огня. Президент Трамп может надавить Путина, обеспечить прекращение огня, и наш парламент изменит закон, и мы пойдем на выборы. Если американцам нужны выборы в Украине и если россиянам нужны выборы в Украине — мы открыты к этому», — сказал он.

Под аплодисменты в зале Зеленский в шутку добавил: «Мы также предложим россиянам прекращение огня, если они проведут выборы в России».

Ранее Владимир Зеленский раскрыл, почему Россия и США настаивают на выборах в Украине.

Напомним, британское издание Financial Times сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля может объявить о подготовке к президентским выборам и всеукраинскому референдуму из-за давления со стороны США. Однако сам глава государства опроверг эту информацию.