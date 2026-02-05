Выборы в Украине: какие изменения для партий готовят в Раде

Выборы в Украине / © УНИАН

Проходной барьер для политических партий на предстоящих выборах в Верховную Раду может быть изменен.

Об этом сообщила член рабочей группы по подготовке послевоенных выборов, народный депутат из фракции «Слуга народа» Елена Шуляк в интервью для издания «Телеграф».

По ее словам, во время заседания рабочей группы рассматривался вопрос изменения избирательного барьера для политических партий с 5% до 3%.

Однако, как отметила Шуляк, к согласию относительно этого не пришли.

«Мы решили, что этот вопрос более политический. Мы его будем выносить на „большую“ рабочую группу для более широкой дискуссии», — сообщила она.

Кроме того, обсуждался вопрос изменения избирательной системы, чтобы снова использовать закрытые списки. Однако, и в этом вопросе рабочая группа не нашла консенсуса.

«У нас две абсолютно противоположные точки зрения и здесь будет интересная дискуссия на рабочей группе под руководством Александра Корниенко», — сообщила Елена Шуляк.

Ранее сообщалось, что 22 декабря председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук объявил о создании специальной рабочей группы, которая будет заниматься подготовкой законопроекта о проведении выборов после завершения активной фазы войны.

Напомним, в ЦИК подсчитали, что смета на организацию выборов в Украине может составить 10 миллиардов гривен. Львиная доля этой суммы пойдет на оплату труда членов избирательных комиссий и расходы органов власти.