Выборы в Украине: какие изменения для партий готовят в Раде
Во время заседания рабочей группы рассматривался вопрос изменения избирательного барьера для политических партий с 5% до 3%.
Проходной барьер для политических партий на предстоящих выборах в Верховную Раду может быть изменен.
Об этом сообщила член рабочей группы по подготовке послевоенных выборов, народный депутат из фракции «Слуга народа» Елена Шуляк в интервью для издания «Телеграф».
По ее словам, во время заседания рабочей группы рассматривался вопрос изменения избирательного барьера для политических партий с 5% до 3%.
Однако, как отметила Шуляк, к согласию относительно этого не пришли.
«Мы решили, что этот вопрос более политический. Мы его будем выносить на „большую“ рабочую группу для более широкой дискуссии», — сообщила она.
Кроме того, обсуждался вопрос изменения избирательной системы, чтобы снова использовать закрытые списки. Однако, и в этом вопросе рабочая группа не нашла консенсуса.
«У нас две абсолютно противоположные точки зрения и здесь будет интересная дискуссия на рабочей группе под руководством Александра Корниенко», — сообщила Елена Шуляк.
Ранее сообщалось, что 22 декабря председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук объявил о создании специальной рабочей группы, которая будет заниматься подготовкой законопроекта о проведении выборов после завершения активной фазы войны.
Напомним, в ЦИК подсчитали, что смета на организацию выборов в Украине может составить 10 миллиардов гривен. Львиная доля этой суммы пойдет на оплату труда членов избирательных комиссий и расходы органов власти.