Дата публикации
Категория
Политика
Выборы в Украине: одна из стран ЕС предложила помощь с организацией

Одна из стран Евросоюза готова предоставить как юридическую, так и логистическую помощь в случае выборов в Украине.

Автор публикации
Наталия Магдык
Выборы

Выборы / © УНИАН

Польша выразила готовность приобщиться к организации будущих выборов в Украине, предложив практическую поддержку со стороны Варшавы.

Об этом заявил спикер Сейма Польши Влодзимеж Чажастый после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, польская сторона может предоставить Украине как юридическую, так и логистическую помощь во время подготовки президентских и парламентских выборов.

Чажастый отметил, что речь идет не о наблюдении за избирательным процессом, а именно об организационных и правовых аспектах. Он обратил внимание на значительное количество украинцев за рубежом: сейчас в Польше проживает около 2 миллионов граждан Украины, еще примерно 8 миллионов находятся в других странах Европы, что создает серьезные вызовы для проведения голосования.

По словам спикера Сейма, инициатива польской стороны была воспринята украинской стороной положительно. В связи с этим планируется создание отдельной рабочей группы, которая будет заниматься проработкой возможных форматов сотрудничества.

Кроме того, Влодзимеж Чажастый сообщил, что пригласил президента Украины выступить с речью в польском Сейме. Владимир Зеленский принял это приглашение, а дата выступления будет согласована позже.

Напомним, ранее мы писали о том, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина пока не говорит о проведении референдума относительно возможных договоренностей о мире, а выборы возможны лишь при условии прекращения огня и создания инфраструктуры безопасности.

Также писали, что президент России Владимир Путин заявил, что "готов подумать" над тем, чтобы воздержаться от ударов вглубь территории Украины на время выборов.

