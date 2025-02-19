"Выборы в Украине теперь являются политикой США": вице-президент Вэнс присоединился к критике Киева

Идею о том, что выборы во время войны нельзя проводить, считает "абсурдной".

Вице-президент США Джей Ди Вэнс поддержал заявление своего босса Трампа и также заявил, что выборы в Украине должны состояться.

Об этом Венс заявил в интервью изданию The National Pulse.

Вице-президент подтвердил политику Трампа в отношении Украины: война должна закончиться. Кроме того, он отметил, что сейчас политика США требует проведения выборов в Украине.

"Американская политика состоит в том, чтобы прекратить убийства и завершить войну", – сказал Венс. "На самом деле я разговаривал с президентом Трамопм сегодня утром, и он испытывает невероятное количество симпатии и восхищения народом Украины. Он хочет, чтобы убийства прекратились, потому что он не хочет, чтобы невинные украинцы продолжали терять жизнь".

Венс продолжил, отмечая это: "Он (Трамп – Ред.) сказал, что целью политики администрации является прекращение конфликта. Итак, теперь вы знаете, что это должно произойти. Правильно. Зеленский должен отнестись к этому серьезно. Наши европейские союзники должны воспринимать это серьезно. Вы не отдалите президента от этой цели. Вы не отдалите президента от этой цели".

По словам вице-президента США, "выборы в Украине теперь являются политикой США". По его мнению, в Европе "немного перегибают палку, критикуя Дональда Трампа за то, что он предложил провести выборы в Украине, если они говорят, что это война за демократию".

"Как вы можете критиковать выборы, когда вся ваша подготовка к войне в Украине состоит в том, что это война за демократию? Я просто думаю, что это смешно", – говорит Венс.

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Идею о том, что выборы во время войны нельзя проводить, он назвал "абсурдной".

"И, конечно, в Соединенных Штатах была гражданская война. У нас были выборы, конечно, в конце, как и было запланировано. Знаете, Черчилль узнал, что проиграл. Как я понимаю, он узнал, что проиграл британские выборы в Потсдаме", – сказал вице-президент США.

Напомним, Дональд Трамп сегодня снова раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского из-за отказа проводить выборы и обвинил его в том, что он "уговорил" США потратить 350 млрд дол. в помощь Украине.

Мировые политики бурно отреагировали на заявление Трампа.

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