Выборы в Украине во время войны: позиции НАТО и ЕС существенно разошлись

Владимир Зеленский. / © Associated Press

Решения о проведении выборов в Украине во время войны должны решать сами украинцы. Это ведь внутренние дела страны.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на заседании министров обороны в Брюсселе, сообщает «Радио Свобода».

«Мы всегда занимали позицию, что именно украинцы должны решать», — заявил он.

Рютте говорит, что полностью доверяет украинскому руководству и украинской демократии. По его словам, решения должны приниматься в соответствии с Конституцией Украины и установленными процедурами.

Заявление Каллас

В то же время, высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас считает выборы во время войны «не хорошим решением». Она апеллировала к тому, что в конституциях большинства стран Европы есть положение о том, что выборы не проводятся во время войны.

«И почему? Потому что, если есть выборы, всегда происходит борьба внутри между разными фракциями. А когда есть внешние атаки — буквально, тогда вы просто не можете проводить выборы, потому что ваш противник снаружи, и вам нужно сосредоточить все усилия на противодействии этому», — сказала Каллас.

Что известно

Financial Times со ссылкой на свои источники сообщило, что якобы украинский лидер Владимир Зеленский планирует 24 февраля объявить о президентских выборах и референдуме по мирному соглашению. По данным издания, в Белом доме потребовали организовать голосование до 15 мая, иначе — лишат Киев гарантий безопасности.

В то же время вечером 11 февраля Зеленский отреагировал на информацию FT, опроверг ее. Он отметил, что сообщение о якобы подготовке такого решения он видел только в медиа, а потому не понимает, откуда она появилась.

Зеленский в очередной раз подчеркнул, что его позиция остается неизменной: Украина может перейти к избирательному процессу, но только после прекращения огня и получения надлежащих гарантий безопасности.