Выборы в Украине во время войны: президент ПАСЕ сделал заявление

Относительно выборов в Украине во время входа есть два момента. Первый – касается функционирования органов власти во время войны. Второй момент – исторический.

Об этом заявил президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Теодорас Русопулос в интервью "РБК-Украина".

"Моя позиция – не вмешиваться в эту внутреннюю политику. В Украине продолжается политическая жизнь. Парламент продолжает свою работу, и сессии проходят очень гладко. И, конечно, парламентарии от всех партий принимают участие в нашей Ассамблее", – сказал он.

Русопулос подчеркнул, что ВРУ функционирует, а в ПАСЕ приезжают парламентарии из всех партий. По его словам, не было ни одного украинского парламентария от оппозиции, который бы поднял бы вопрос о выборах в Украине.

"Разрушить — легко, построить — сложно. Но мы пытаемся параллельно с мирным процессом, который предпочтет украинский народ, найти какое-то решение", — сказал он.

Объяснил президент ПАСЕ и исторический момент, касающийся выборов во время войны.

"Я не помню, когда Уинстон Черчилль возглавлял Великобританию в то время, во время войны, были выборы. Будьте уверены, что нет", — напомнил президент ПАСЕ.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада приняла решение продлить военное положение в Украине до 9 мая. Однако в кулуарах парламента раздаются предположения, что если удастся прекратить огонь, военное положение могут быть отменены, а президентские выборы провести уже этой осенью.

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