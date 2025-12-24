Выборы в Украине: Зеленский объяснил, когда и как может пройти голосование

Владимир Зеленский / © Associated Press

Украина готова провести выборы как можно быстрее после подписания соглашения о безопасности, если этого потребует ситуация и договоренности с партнерами. Однако процесс должен происходить с соблюдением демократических стандартов и при полной безопасности.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе общения с журналистами.

Заметим, что скорейшее проведение выборов в Украине является 18 пунктом черновика мирного соглашения.

Зеленский о возможных сроках президентских выборов

Глава государства отметил, что международные партнеры имеют видение проведения выборов «как можно скорее» после подписания соглашения. Зеленский заверил, что украинские власти относятся к этому ответственно и не намерены затягивать процесс.

Украина может провести выборы и сделать это в интересах Украины как демократической страны. Не должно быть никаких сомнений у партнеров в Украине, тем более по вопросу выборов. Поэтому мы относимся к этому ответственно. Я не хочу цепляться за должность, я это говорил», — подчеркнул президент.

По его словам, Верховная Рада может наработать механизм, который позволит проголосовать дату выборов в сокращенные сроки, например, в течение 60 или 90 дней после появления условий безопасности.

Почему с парламентскими и местными выборами сложнее

Зеленский также разграничил возможность проведения президентских выборов и полной перезагрузки власти, включая парламент и местные советы. Если президента можно выбрать быстрее, то для других уровней существуют серьезные препятствия, связанные с Конституцией и масштабом процесса.

«Если мы говорим о выборах президента, это одно дело. Выборы парламента и местные — это другое дело, и просто так это не организуешь — есть конституционные ограничения в отношении парламента, а в местных выборах — это совсем другой масштаб участия в выборах, и не право голосовать, а право быть избранным», — пояснил глава государства.

Он добавил, что парламентские и местные выборы возможны только после полного снятия ограничений военного положения.

Ключевым фактором остается ситуация на фронте. Президент подчеркнул опасность потери управляемости войском во время переходного периода.

«Нам нужно особое состояние, пока уходят, не уходят, пока завершается. Мобилизацию можно трансформировать или не производить в условиях, когда есть сделка и она реализуется. Но самое главное — не потерять на какой-то срок войско, не потерять позиции. Это очень опасно», — предостерег Зеленский.

Журналисты также спросили президента, могут ли референдум провести одновременно с выборами президента. Зеленский допустил такой сценарий.

«Думаю, да. Я не могу сейчас сказать именно технически. Если мы подписываем соглашение и если идет референдум. Мы ее подписываем, а потом она пошла на референдум. То есть даже если я ее подписал как президент, а она пошла на референдум, то решение референдума будет выше моей подписи», — резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, в начале декабря в интервью Politico президент США Дональд Трамп заявил о необходимости провести президентские выборы в Украине. По его словам, Киев «использует войну, чтобы не проводить выборы».