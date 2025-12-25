Выборы в условиях войны: Подоляк назвал главную проблему

Выборы / © УНИАН

Украина не сможет самостоятельно профинансировать проведение выборов из-за дефицита государственного бюджета.

Об этом заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Новости.LIVE.

«А есть, кстати, приблизительная цифра, сколько нам это может обойтись? Я думаю, как раз ЦИК и рабочая комиссия в парламенте должны это обсчитать. Потому что это не мы должны финансировать. Объективно мы не вытянем это, потому что у нас есть дефицитный бюджет», — сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что сейчас бюджетные приоритеты государства сосредоточены на обороне и социальной поддержке населения.

«У нас приоритетные задачи бюджета несколько иные: милитаризация — с одной стороны, и социальные программы, которые должны компенсировать потери экономики для личных домохозяйств», — отметил советник ОП.

Также Подоляк обратил внимание на необходимость решения вопроса голосования миллионов украинцев за рубежом.

«Если выборы будут, как будут голосовать 6-8 миллионов украинцев, которые сейчас проживают за пределами страны? Это должна отработать рабочая группа», — добавил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил о создании специальной рабочей группы, которая будет заниматься подготовкой законопроекта о проведении выборов.