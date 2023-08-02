Выборы во "времена пикселя": Данилов рассказал, разрешат ли украинцам голосовать во время войны

Данилов заявил, что не понимает, как во время войны можно проводить выборы.

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал возможность проведения выборов в Украине во время военного положения.

Об этом он заявил в эфире общенационального телемарафона.

В частности, секретарь СНБО отметил, что во время войны невозможно будет привлечь к голосованию находящихся на фронте военных.

"То, что касается выборов – я могу сказать, что не понимаю, как во время войны вообще можно проводить выборы. Имейте в виду, что (есть) люди, находящиеся в окопах, на линии фронта. Как те, кто думают, что нужно проводить выборы, собираются всех людей привлечь Вы собираетесь без людей в пикселе провести выборы?

Это нужно быть немного таким..., крайне-крайне к этому нужно осторожно относиться", — сказал Данилов.

Он призвал обращать внимание на мнение украинцев и то, что пока идет война люди "в пикселе и окопах" не смогут проголосовать.

Ранее президент Владимир Зеленский ответил, будут ли выборы в Украине в следующем году.

Также спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук отмечал, что выборы в Украине во время войны и действия военного положения невозможны.