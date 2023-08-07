Выборы во время военного положения: в Раде назвали, за кем окончательное решение

Вениславский сообщил, что у юристов есть разное видение возможности проведения выборов во время военного положения.

Во время действия военного положения в Украине Конституция косвенно не разрешает проводить выборы в Верховную Раду, но только Конституционный суд может окончательно решать, возможно ли проведение выборов в таких условиях.

Об этом рассказал представитель президента в парламенте, член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский, сообщает "УНИАН".

Вениславский пояснил, что подготовку и проведение выборов в Верховную Раду осуществляет Центральная избирательная комиссия. Именно ЦИК, согласно Конституции и закону о выборах, должен определять, когда объявлять начало избирательного процесса. Согласно статье 83 Конституции, в случае истечения срока полномочий парламента во время военного положения его полномочия продолжаются до дня первого заседания первой сессии Верховной Рады, избранной после отмены военного положения.

Нардеп рассказал, что у юристов есть разное видение возможности проведения выборов во время военного положения. Вениславский подчеркнул – о толковании Конституции должно быть заключение Конституционного суда.

"Поэтому прямого запрета нет. Кто-то говорит, что можно во время военного положения проводить выборы. А я считаю, что косвенно Конституция не позволяет проводить такие выборы. Но окончательное решение может принять Конституционный суд, если есть разные толкования юристов", — рассказал представитель президента.

По его мнению, нет целесообразности проведения выборов в Раду во время войны, ведь невозможно обеспечить безопасность участников избирательного процесса.

Вениславский также сообщил, что во фракции "Слуга народа" вопрос о подготовке к парламентским выборам не обсуждался.

"Абсолютно не обсуждался вопрос, что нужно готовиться к выборам. Ни на каком уровне", – сказал он.

Возможны ли выборы в Украине во время войны

В середине июня спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что выборы во время военного положения в Украине невозможны. "Это могло бы привести к разрыву государства, которого ожидает наш враг", — отметил тогда нардеп. По его мнению, "наиболее правильное и мудрое решение – провести выборы сразу после завершения военного положения".

В тот же месяц президент Владимир Зеленский сказал, что выборы в Украине в 2024 году могут пройти в случае победы в войне.

Накануне секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о своем непонимании того, "каким образом во время войны вообще можно проводить выборы". Он также отметил, что пока идет война, люди "в пикселе и окопах" не смогут проголосовать.

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