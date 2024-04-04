Выборы во время войны: как относятся украинцы к такой идее – соцопрос

По результатам соцопроса, две трети украинцев против выборов президента и Верховной Рады во время войны.

Большинство украинцев не поддерживают идею проведения следующих выборов во время войны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института 17-21 февраля 2024 года.

Выборы президента

Больше украинцы не поддерживают идею выборов президента во время военного положения — 67% (49% "однозначно не поддерживают", а 18% — "скорее не поддерживают").

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Поддерживают идею президентских выборов во время военного положения 30% опрошенных (17% – однозначно, 13% – скорее да).

В разрезе по регионам мнение украинцев относительно выборов президента, как ни странно, примерно одинаковое.

В возрастном разрезе за проведение выборов президента больше всего выступают молодые люди 18-35 лет.

Выборы в Верховную Раду

33% опрошенных граждан поддерживают выборы в Верховную Раду во время войны (18% – однозначно да, 15% – скорее да, чем нет). А 63% не поддерживают (44% однозначно против, 19% – скорее нет).

Местные выборы

За проведение местных выборов во время действия военного положения высказались 39%. Против – 57% опрошенных.

Исследование проводилось по всей территории Украины (кроме оккупированных территорий) с 17 по 21 февраля 2024 года. Метод опроса – телефонное интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2.2%.

Опрос финансировался Агентством США по международному развитию (USAID).

Напомним, в ноябре 2023 года все политические силы, представленные в Верховной Раде, подписали меморандум о проведении следующих выборов только после окончания военного положения.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, будет ли баллотироваться на второй президентский срок.

Также он пояснил, что в Украине могут состояться выборы во время войны только в том случае, если "парламенту удастся решить все задачи по обеспечению доступа к голосованию".

По словам главы государства, пока нет возможности обеспечить голосование для находящихся на передовой военных. В Госдепе США заявили, что относятся с пониманием к позиции Киева, что выборы не могут быть проведены во время войны.