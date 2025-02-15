Выборы во время войны могут быть фатальными для Украины

Украина переживает сложные времена, ведь на судьбу страны выпали сразу два серьезных вызова — сначала пандемия COVID-19, а затем полномасштабная война с Россией.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции.

"Я фокусируюсь сейчас на выживании нашей страны. Я делаю все, что могу. Я всегда так поступал. Начиная с разных диалогов, как я уже вам отметил. А половина моего президентского срока была ковод, половина президентского срока война с Путиным, против Путина", — сказал он.

По его словам, проведение выборов во время войны опасно, поскольку это может привести к потере контроля над ситуацией.

"Да и это очень важно на самом деле. Я готов говорить о выборах, если вы хотите. Украинцы не хотят, абсолютно не хотят выборы, потому что они боятся. Мы потеряем правовой режим виновного состояния. Если будет выбор, солдаты вернут все домой и Путину покупает всю нашу территорию", — рассказал президент.

По его словам, нынешняя ситуация требует абсолютной сплоченности общества. Украина ведет борьбу за свое существование, и ключевым является спасение людей, территорий и независимости. Любые внутренние разногласия могут только ослабить страну. Те, кто не поддерживает совместную борьбу, могут выбрать другой путь.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Верховная Рада примет дату следующих выборов, как только будет отменено военное положение.

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