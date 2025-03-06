Выборы во время войны: окружение Трампа ведет переговоры с оппозицией

Четверо высокопоставленных чиновников, приближенных к Дональду Трампу, провели закрытые переговоры в Киеве с основными политическими соперниками Владимира Зеленского. По данным трех украинских парламентариев и американского эксперта по внешней политике от Республиканской партии, обсуждения проходили с лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко и представителями партии экспрезидента Петра Порошенко.

Об этом пишет Politico.

Ключевой темой встреч стал вопрос возможного проведения досрочных президентских выборов в Украине. Из-за военного положения они отложены, однако союзники Трампа уверены, что Зеленский потеряет поддержку из-за усталости общества от войны и коррупционных скандалов. Несмотря на то, что рейтинг действующего президента снижался в последние годы, после конфликта в Белом доме он снова вырос.

Согласно последним соцопросам, Зеленский остается фаворитом президентской гонки. Его поддерживают 44% опрошенных, а у ближайшего соперника – Валерия Залужного – более 20% отставания. Петр Порошенко получил 10% поддержки, а Юлия Тимошенко – 5,7%.

Официально администрация США отрицает вмешательство во внутреннюю политику Украины. Министр торговли Говард Лютник заявил, что Трамп не вмешивается в выборы, а только стремится найти партнера для достижения мира. Однако сам Трамп неоднократно критиковал Зеленского, называя его "диктатором без выборов", а директор Национальной разведки Тулси Габбард обвиняла Киев в отмене голосования.

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Ключевым моментом переговоров стало возможное проведение выборов после временного прекращения огня, но вплоть до начала полномасштабных мирных переговоров. Эту идею также продвигает Кремль, заинтересованный в смене власти в Украине.

Хотя Тимошенко и Порошенко публично заявляли, что выборы во время войны невозможны, они, по данным POLITICO, активно контактируют с представителями Трампа, позиционируя себя потенциальными партнерами США. "Люди Порошенко и Юлия, все они общаются с Trump World, позиционируя себя как людей, с которыми было бы легче работать", — рассказал неназванный республиканский эксперт.

Пресс-секретарь Тимошенко Наталья Лысова отказалась комментировать информацию о ее участии в переговорах. "Мы пока не будем комментировать это", – ответила она POLITICO.

Партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" ответила на запрос POLITICO о переговорах с представителями оцепления Трампа, заявив, что не продвигает идею досрочных выборов, но выступает за проведение честных и конкурентных выборов после завершения войны. В то же время партия подчеркнула, что все контакты предполагают обсуждение видения Порошенко о прекращении войны, возможных компромиссах и предстоящем мирном урегулировании.

Со стороны американских представителей, которые, по сообщениям, участвовали в переговорах, пока нет комментариев. Однако последние действия администрации Трампа, включая прекращение военной помощи Украине, подчеркивают усиление давления на Киев.

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Окружение Трампа неоднократно намекало на необходимость смены власти в Украине, если Зеленский не поддержит предложенный Вашингтоном мирный план, даже если он будет включать в себя значительные уступки со стороны Киева. После конфликта в Белом доме дискуссия об отставке Зеленского только обострилась. Некоторые внутренние политические оппоненты президента уже намекнули на необходимость возобновления отношений с США, что воспринимается как критика действий действующих украинских властей.

"Мы видим, как некоторые политические фракции начинают двигаться", – сказал директор Украинского института политики Руслан Бортник в комментарии POLITICO. По его словам, украинские политики активно ищут неформальные контакты в окружении Трампа, пытаясь продемонстрировать готовность работать с новой администрацией в Вашингтоне.

Заявления украинских политиков в последние дни подтверждают эту тенденцию. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил важность диалога с США. Дмитрий Разумков, бывший спикер парламента, призвал к созданию специальной законодательной группы по контролю за отношениями между Киевом и Вашингтоном.

Тем временем союзники Трампа в США продолжают оказывать давление на Зеленского. Сам Трамп заявил, что украинский президент "не останется у власти надолго", если не будет прогресса в переговорах. Советник по нацбезопасности Майк Уолц подчеркнул, что США нужен "лидер, который сможет иметь дело с нами, договариваться с россиянами и завершить войну". Сенатор Линдси Грэм также предположил, что Киеву, вероятно, придется найти нового лидера, если Зеленский не изменит подход к переговорам.

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На этом фоне оппоненты Зеленского, включая бывших союзников, пытаются заручиться поддержкой окружения Трампа. По словам источников POLITICO, они позиционируют себя как "люди, с которыми будет проще работать", в отличие от Зеленского, занимающего жесткую позицию по переговорам.

В то же время глава Комитета по иностранным делам Верховной Рады Александр Мережко предостерег, что выборы в военное время могут быть на руку Кремлю. "Это пойдет только в пользу Москвы", – заявил он в подкасте Power Play издания POLITICO.

"Я считаю, что Трампу безразлично, будут ли в Украине выборы или нет. Это нарратив Путина, цель Путина. Трамп используется Путиным, чтобы навязать выборы Украине с одной целью — взорвать нас изнутри. Он хочет убрать Зеленского, потому что он является символом нашего сопротивления. Путин понимает, что наша стабильность будет подвержена нашей избирательной кампании".