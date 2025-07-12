Выборы во время войны?: Раде предлагают изменить избирательное законодательство

Выборы во время войны / © УНИАН

Реклама

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предположительно предполагающий, что выборы могут быть проведены уже во время войны.

Законопроект №13464 о внесении изменений в Избирательный кодекс зарегистрирован в Верховной Раде, сообщает сайт парламента.

В пояснительной записке говорится, что «принятие проекта обусловлено необходимостью усовершенствования регулирования подготовки и проведения выборов, в т.ч. с учетом сегодняшних реалий».

Реклама

Нардеп Александр Федиенко предположил, что под определением «реалии сегодняшнего дня» подразумевается именно проведение выборов во время войны.

«На мой взгляд, пока война, и не все граждане могут принимать участие (в выборах — Ред.), процесс может обернуться в другую сторону», — пишет нардеп.

Депутат Алексей Гончаренко также прокомментировал данную законодательную инициативу. Он заверил, что никаких выборов в войну не будет.

«Это пиарный законопроект. Никто его ни голосовать, ни принимать не будет», — уверен Гончаренко.

Реклама

Напомним, глава правления гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская рассказала, что нужно для выборов во время военного положения.