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Выборы во время войны?: Раде предлагают изменить избирательное законодательство
Совету предложили изменить избирательное законодательство, «учитывая реальные реалии» Некоторые нардепы предполагают, что так завуалированно называют идею проведения выборов во время войны.
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предположительно предполагающий, что выборы могут быть проведены уже во время войны.
Законопроект №13464 о внесении изменений в Избирательный кодекс зарегистрирован в Верховной Раде, сообщает сайт парламента.
В пояснительной записке говорится, что «принятие проекта обусловлено необходимостью усовершенствования регулирования подготовки и проведения выборов, в т.ч. с учетом сегодняшних реалий».
Нардеп Александр Федиенко предположил, что под определением «реалии сегодняшнего дня» подразумевается именно проведение выборов во время войны.
«На мой взгляд, пока война, и не все граждане могут принимать участие (в выборах — Ред.), процесс может обернуться в другую сторону», — пишет нардеп.
Депутат Алексей Гончаренко также прокомментировал данную законодательную инициативу. Он заверил, что никаких выборов в войну не будет.
«Это пиарный законопроект. Никто его ни голосовать, ни принимать не будет», — уверен Гончаренко.
Напомним, глава правления гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская рассказала, что нужно для выборов во время военного положения.