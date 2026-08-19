Выборы во время войны: реально ли сделать то, к чему призывает Федоров

Избирательный ящик / © УНИАН

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Михаил Федоров 18 августа призвал найти законный и безопасный механизм восстановления демократического процесса в Украине в условиях длительной войны, однако действующее законодательство не позволяет это сделать и даже обычного изменения законов будет недостаточно.

ТСН.ua рассказывает о законодательных препятствиях и о том, что о выборах думают Зеленский, США и ЕС.

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Что предложил Федоров

В обращении Федорова о выборах в Украине бывший министр обороны заявил, что Россия не должна определять, когда украинцы смогут избирать власть. В то же время, он признал: организовать голосование во время войны сложно, ведь нужно учесть право военных, украинцев за границей и людей в прифронтовых регионах.

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«Я убежден, что нет. Демократия не может являться заложницей России. Мы сражаемся именно потому, что хотим остаться свободным европейским государством. Поэтому мы должны найти законный, безопасный и реалистичный механизм, который позволит Украине восстановить полноценный демократический процесс даже при длительной войне. Это сложно. Нужно обеспечить право голоса военных, миллионов украинцев за границей, людей в регионах прифронтовых. Необходимо обеспечить безопасность избирательного процесса, независимость институтов и доверие к результату. Но сложность не означает невозможность», – заявил Федоров.

По его словам, выборы — это не только бюллетень, а момент, когда власть отчитывается перед гражданами, а общество решает, доверять ли ей дальше. Федоров призвал не разрешать российскому руководству определять будущее украинской демократии, но не предложил готовую процедуру, которая уже позволила бы провести голосование.

Что говорит закон и почему его изменения недостаточно

Часть первая статьи 19 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" прямо запрещает во время его действия выборы Президента Украины, Верховной Рады и органов местного самоуправления. Следовательно, политический призыв или внешнее требование сами собой не создают законного основания для голосования. Сначала военное положение должно прекратиться или его досрочно отменить.

Но даже после этого речь не идет о выборах на следующий день. Для честного голосования государство должно ответить на очень конкретные вопросы: как проголосуют военные на фронте, как обеспечат участки в городах под угрозой обстрелов, как примут участие миллионы граждан за рубежом и как будут голосовать внутренне перемещенные лица. Если на части территории нет безопасности, инфраструктуры или доступа к информации, формальная дата не гарантирует людям равного выбора.

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Статья 71 Конституции Украины задает именно такой стандарт: выборы должны быть всеобщими, равными и прямыми, происходить тайным голосованием, а волеизъявление граждан должно быть свободным. Это не второй барьер для галочки, а критерий, по которому нужно проверить, действительно ли каждый избиратель получил одинаковую возможность выбрать власть без давления, опасности или фактического исключения из процесса.

Что уже нарабатывает ЦИК

Центральная избирательная комиссия 7 января 2026 одобрила предложения по организации общегосударственных выборов после прекращения или отмены военного положения. Комиссия работает над правилами, которые потребуются после смены правового режима.

ЦИК отдельно прорабатывает актуализацию сведений об избирателях, голосование находящихся за рубежом граждан и план подготовки и проведения послевоенных выборов. К работе привлекли представителей органов власти, народных депутатов, гражданского общества и международных институтов.

Комиссия передала предложения профильному парламентскому комитету и рабочей группе, готовящей комплексные законодательные решения. В то же время ЦИК подчеркнула, что ее наработки не безальтернативны, и должны стать основой широкой дискуссии о защите избирательных прав и украинской демократии от вмешательства государства-агрессорки.

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Что говорит Зеленский

Владимир Зеленский в феврале 2026 года назвал конкретную предпосылку, при которой Украина могла бы готовиться к президентским выборам и референдуму по мирному соглашению. По его словам, сначала нужны минимум два месяца перемирия, безопасность и время на восстановление инфраструктуры.

«Я очень честный. Дайте нам два месяца перемирия и мы пойдем на выборы. Вот и все… Дайте нам перемирие, дайте нам безопасность, инфраструктуру, может быть, не два месяца, но нам нужно много дней, чтобы подготовиться. Тогда дайте нам возможность нашим солдатам голосовать, как они могут, я имею в виду, защищать нашу жизнь, нашу страну, и в то же время голосовать. Это что-то сложное», - заявил президент на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля.

Зеленский подчеркнул, что Украина живет не просто в условиях наземной войны. Города подвергаются ракетным и баллистическим атакам. Поэтому сравнивать украинское голосование с выборами в других странах во время войны, по его словам, непросто. Он добавил, что после гарантий безопасности парламент мог бы изменить закон, если такая потребность возникнет.

США настаивают, Европа говорит об условиях

Президент США Дональд Трамп в декабре 2025 года заявил, что Украина должна провести выборы, несмотря на войну.

«Я думаю, что Украина должна провести выборы. Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но я думаю, что у украинского народа должен быть этот выбор», — сказал Трамп в интервью POLITICO.

В Европейской комиссии тогда отметили другое: представительница Анитта Гиппер назвала Зеленского демократически избранным лидером и заявила, что выборы должны состояться тогда, когда это позволят условия.

«Россия ведет агрессивную войну против Украины. Президент Зеленский является демократически избранным лидером, и любые выборы должны проводиться, когда условия позволят это сделать», — сказала Гиппер.

Высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в феврале 2026 года также заявила, что голосование во время внешних атак не было бы хорошим решением. По ее словам, когда идет агрессия извне, страна должна сосредоточить усилия на противодействии нападающему; в то же время, она подчеркнула, что не видела реальных уступок со стороны России.

Глава Европарламента Роберта Мецола объяснила эту позицию из-за повседневного опыта украинцев — людей, которые могут не иметь даже электричества и безопасности для похода на участок.

«Если на города падают бомбы, нельзя заставлять людей, не имеющих электроэнергии, идти голосовать. И это циничная затея, в которую мы попадаем, и мы абсолютно не должны этого допускать», — сказала Мецола на Мюнхенской конференции.

В публичных позициях Киева, Вашингтона и европейцев нет согласованного плана немедленного голосования. Трамп говорит о необходимости выборов, Зеленский — о перемирии, безопасности и участии военных, а представители ЕС — об условиях, при которых выбор не станет формальностью под ударами России.

Напомним, Михаил Федоров возглавлял Министерство обороны с января по июль 2026 года. Подводя итоги работы, он называл среди приоритетов своей команды масштабирование закупок дронов, изменения в оборонных закупках, развитие технологических проектов и усиление противовоздушной обороны. В то же время, Федоров признавал, что не успел завершить организационную трансформацию ведомства, полностью перевести закупки на тендеры и выстроить культуру ответственности.

15 июля Федоров сообщил об отставке после формирования нового правительства, в которое его не переназначили. Причину кадрового решения публично не объясняли как одно конкретное обстоятельство. Однако уже на следующий день Владимир Зеленский признал, что между Федоровым и тогдашним главнокомандующим ВСУ Александром Сырским были серьезные разногласия: по словам президента, стороны не нашли общего решения и без его участия не садились за стол переговоров.

Отставка Федорова вызвала заметный публичный резонанс. В Киеве и других городах проходили акции в поддержку возвращения Федорова в Миноборону .

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