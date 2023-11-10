Выборы во время войны: у Зеленского назвали четыре условия

Ермак рассказал об условиях выборов президента Украины во время войны.

Выборы в Украине во время войны состоятся при четырех условиях, которые есть у президента Владимира Зеленского.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью Наталье Мосейчук в рамках авторского проекта "Мосейчук+".

Ермак подчеркнул, что никаких разговоров, которые можно было бы даже воспринимать как подталкивание, принуждение к выборам, он не слышал.

"Задают вопрос – как вы к этому относитесь, что вы думаете? Говорят о том, что есть разные опыты – Америка проводила выборы даже во время войны", – отмечает он.

Руководитель ОП напомнил, что президент Зеленский четко сказал, что не держится за власть и готов к выборам в любое время, закрепленное законом. Но у президента есть четыре вопроса. Ермак перечислил их:

чтобы эти выборы были признаны миром как демократические; чтобы каждый из наших героев, защищающих нас, имел право и возможность проголосовать; чтобы каждый человек, временно выехавший за границу, имел возможность проголосовать;

Отдельно руководитель ОП выделил четвертый пункт, по которому президент "не собирается использовать деньги нашей страны, которых нам не хватает для оружия, для поддержки экономики, выплаты пенсий, для социальной сферы, на выборы".

По словам Ермака, если наши партнеры скажут, что готовы помочь решить все эти четыре вопроса – власть в лице президента готова к этому.

Когда состоятся выборы в Украине: последние новости

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, будет ли баллотироваться на второй президентский срок.

Также он пояснил, что в Украине могут состояться выборы во время войны только в том случае, если "парламенту удастся решиться все задачи по обеспечению доступа к голосованию".

По словам главы государства, пока нет возможности обеспечить голосование для находящихся на передовой военных. В Госдепе США заявили, что относятся с пониманием к позиции Киева, что выборы не могут быть проведены во время войны.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм выразил мнение, что выборы в Украине должны состояться в следующем году, несмотря на то, закончится война или нет.

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